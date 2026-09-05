Alert RCB w dwóch województwach. Polskie myśliwce poderwane w związku z atakiem na Ukrainę

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w sobotnie popołudnie ostrzeżenie do mieszkańców dwóch województw przy wschodniej granicy Polski.

W komunikacie poinformowano o rosyjskim ataku powietrznym na Ukrainę oraz działaniach polskiego lotnictwa.

„UWAGA! UWAGA! UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty” – przekazało RCB.

Polskie lotnictwo prowadzi działania

W związku z sytuacją za wschodnią granicą poderwano polskie myśliwce. Tego typu działania są podejmowane w czasie rosyjskich ataków na Ukrainę, gdy istnieje ryzyko zbliżenia się rakiet lub dronów do polskiej przestrzeni powietrznej.

Służby na bieżąco monitorują sytuację i apelują do mieszkańców o śledzenie kolejnych oficjalnych komunikatów.

To nie pierwszy taki alert

Podobne działania były podejmowane już wcześniej podczas intensywnych rosyjskich ataków na Ukrainę. Do takiej sytuacji doszło m.in. 20 sierpnia, kiedy uruchomiono wojskowe samoloty, a systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego zostały postawione w stan gotowości.

Wówczas mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia również otrzymali Alert RCB. Po zakończeniu działań wojsko poinformowało, że polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona.

Na ten moment nie ma informacji o naruszeniu polskiej granicy podczas sobotnich działań.

AKTUALIZACJA: Zagrożenie już minęło. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alert, informując, że atak na obszarze Ukrainy zakończył się i obecnie nie ma zagrożenia na terytorium Polski.