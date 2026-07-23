Anna Lewandowska prosi o pomoc. Przygotowuje się do przeprowadzki do Chicago

Robert Lewandowski ma już za sobą debiut w Chicago Fire, a Anna Lewandowska niebawem dołączy do niego w USA.

Popularna trenerka finalizuje sprawy w Barcelonie i planuje swoje działania w Chicago.

Przed wylotem poprosiła internautów o wskazówki, które ułatwią jej aklimatyzację w nowym miejscu.

Anna Lewandowska szuka wsparcia przed przeprowadzką do Chicago. "Potrzebuję waszej pomocy"

Przejście Roberta Lewandowskiego do amerykańskiego klubu Chicago Fire wiąże się z rewolucją w życiu całej rodziny. Polski zawodnik przebywa w Stanach Zjednoczonych od ponad tygodnia i zadebiutował już w nowych barwach. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie dołączy do niego rodzina. Sugerują to najnowsze publikacje Anny Lewandowskiej, która przygotowuje się do wyjazdu, choć nie kryje przy tym obaw.

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„Cholernie się boję. Ostatnie tygodnie to dla mnie rollercoaster skrajnych emocji. Barcelona stała się moim domem. Moim bezpiecznym miejscem, które pokochałam całym sercem. Myśl o tym, że znowu muszę się spakować, zostawić to, co zbudowałam, i zacząć trochę od nowa, po prostu mnie przeraża” – wyznała 37-latka zaraz po transferze męża. Z upływem czasu zaczyna jednak oswajać się z nową sytuacją i podejmuje kroki, by jak najszybciej zaadaptować się w Chicago.

W jednym z ostatnich wpisów Lewandowska zdradziła szczegóły swoich przygotowań do przeprowadzki.

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To jednak nie wszystko. Trenerka postanowiła wykorzystać swoje zasięgi w mediach społecznościowych i zapytała fanów o rady przed podróżą do Chicago. Przy okazji ujawniła, że ma już konkretne plany na rozwój swojej działalności w Stanach Zjednoczonych.

„Chicago! Powoli, krok po krok, przygotowujemy się i robimy wielkie kroki w USA! Nie byłabym sobą, gdybym nie zaczęła już planować nowych projektów w Chicago... ale zdradzę więcej szczegółów, gdy nadejdzie odpowiedni moment! W międzyczasie, potrzebuję waszej pomocy! Czy możecie polecić swoje ulubione miejsca na HYROX, barre, Run Club, longevity i funkcjonalne treningi w okolicy? Podajcie swoje rekomendacje w komentarzach!” – napisała na swoim Instastories.

Wpisowi towarzyszył utwór „End of Beginning”, który nawiązywał do zbliżającej się przeprowadzki. Prośby o rekomendacje są związane z jej działalnością i mają ułatwić jej start w nowym mieście. Jak podaje dziennikarz Sebastian Staszewski, Lewandowska wraz z córkami ma dołączyć do męża na przełomie lipca i sierpnia.