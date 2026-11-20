Od ostatniego spotkania polskiej drużyny narodowej upłynęło już parę dni, jednak atmosfera wokół zespołu nadal pozostaje bardzo napięta. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fatalny bilans kadry pod wodzą Jana Urbana, który obejmuje zaledwie dwie wygrane, trzy remisy oraz pięć przegranych, co stanowi najgorszy rezultat od trzydziestu lat. Brak jasnych deklaracji dotyczących dalszej pracy szkoleniowca tylko pogłębia irytację wśród fanów i komentatorów. Sytuację ostro skomentował Jan Tomaszewski, bezlitośnie punktując obecnego szefa piłkarskiej centrali.

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Jan Tomaszewski krytykuje Cezarego Kuleszę. Chodzi o przyszłość Jana Urbana

Słynny przed laty golkiper kadry narodowej nie kryje oburzenia faktem, że władze związku wciąż zwlekają z ogłoszeniem postanowień dotyczących trenera. Według niego Cezary Kulesza popełnia ogromny błąd, przesuwając w czasie tak istotne dla reprezentacji rozstrzygnięcia.

„Pan prezes Kulesza popełnił kardynalny błąd, kiedy czekaliśmy trzy miesiące na trenera. Teraz czekamy do szóstego grudnia. Na co? Na Mikołaja? Ludzie kochani, opamiętajcie się” – grzmi Tomaszewski w rozmowie z „Super Expressem”.

Ekspert ocenia obecne zamieszanie jako „czeski film, w którym nikt nic nie wie”. Zwraca uwagę, że szef federacji, posiadający przecież pełnię władzy decyzyjnej, musi niezwłocznie porozmawiać ze szkoleniowcem, aby uciąć wszelkie domysły. Przedłużające się milczenie szkodzi piłkarzom, sztabowi oraz kibicom.

„7 grudnia ma być decyzja, czy selekcjoner zostaje, czy nie. Koniec, kropka. Nie można z nas robić balona” – uważa Jan Tomaszewski.

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Reprezentacja Polski w kryzysie. Jan Tomaszewski ocenia grę kadry Jana Urbana

W opinii byłego bramkarza kłopoty polskiej drużyny rozpoczęły się w chwili, gdy Jan Urban podpisał stałą umowę. Wcześniej, w przedziale czasowym określanym jako „od Holandii do Holandii”, kiedy pozycja trenera nie była jeszcze pewna, gra kadry wyglądała zdecydowanie korzystniej. Obecnie, zdaniem eksperta, drużyna zupełnie straciła swoją dawną spójność.

„Reprezentacja Polski to na razie zlepek zawodników, którzy się nie rozumieją. Od momentu drugiego meczu z Holandią nie ma zespołu, są zawodnicy” – ocenia legendarny golkiper.

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Tomaszewski uważa, że deficyt profesjonalnego podejścia oraz brak konkretnego planu skutkują obniżeniem rangi reprezentacyjnego trykotu z orzełkiem. Były piłkarz piętnuje praktykę, przez którą młodzi gracze po kilku udanych meczach ligowych od razu wskakują do wyjściowej jedenastki drużyny narodowej, co w najlepszych kadrach na świecie nigdy nie miałoby miejsca.

Kibice oburzeni działaniami PZPN. Jan Tomaszewski domaga się zmian

Ostre słowa Jana Tomaszewskiego idealnie pokrywają się z emocjami, które towarzyszą obecnie sympatykom futbolu. Na trybunach ponownie rozbrzmiewają okrzyki wymierzone w związek, włączając w to popularne zawołanie „kochać, kochać PZPN”. Zarówno kibice, jak i sam były reprezentant są zmęczeni bałaganem i biernością działaczy.

„Proszę mi powiedzieć, czy jest selekcjoner reprezentacji Polski, czy nie?” – pyta retorycznie legendarny bramkarz, świetnie punktując niedorzeczność całej tej sytuacji. W jego przekonaniu piłka nożna nie toleruje zastoju, a każda kolejna doba wahania generuje straty, na które rodzimy futbol absolutnie nie może sobie pozwolić.