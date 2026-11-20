Śledztwo w sprawie jednego z najsłynniejszych artystów w historii hiszpańskiej muzyki ruszyło. Choć początkowo sprawa została oddalona, ponieważ do zarzucanych mu czynów doszło poza granicami Hiszpanii, teraz sąd w tym kraju zdecydował, że postępowanie jednak może ruszyć. Julio Iglesias konsekwentnie zaprzecza, jakoby atakował i wykorzystywał swoje byłe pracownice.

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Julio Iglesias oskarżony przez byłe pracownice

Zarzuty wysuwane przeciwko legendarnemu muzykowi ujrzały światło dzienne na początku 2026 roku, kiedy dziennikarze z portalu "El Diario" i stacji Univision opublikowali rezultaty swojego trzyletniego śledztwa. Te hiszpańskie media dotarły do kilkunastu pracowników Julio Iglesiasa, zatrudnionych przez niego w różnych krajach od lat 90. Dwie kobiety pracujące w jego willi na Karaibach zarzuciły muzykowi "niestosowne dotykanie, obelgi i upokarzanie w atmosferze kontroli oraz ciągłego nękania".

Miało do tego dojść w 2021 roku, gdy Julio Iglesias liczył około 78 lat. Pokrzywdzone to obywatelka Dominikany, która twierdzi, że piosenkarz bił ją po twarzy i zmuszał do udziału w orgiach, oraz fizjoterapeutka z Wenezueli, opisująca niestosowny dotyk i pocałunki pod groźbą zwolnienia z pracy.

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Wymiar sprawiedliwości odrzucił zarzuty handlu ludźmi i łamania praw pracowniczych, uznając, że organy ścigania w Hiszpanii nie mogą podjąć żadnych działań wobec potencjalnych przestępstw poza jej granicami. Prawnicy organizacji non-profit Women's Link Worldwide we wrześniu br. złożyli ponowne zawiadomienie w imieniu obu kobiet i tym razem odnieśli sukces.

Piosenkarz zaprzecza. Sprawą zajmuje się sąd

Sędzia uznał, że hiszpańskie obywatelstwo jest wystarczającą podstawą, by w przypadku zgromadzonych już dowodów pociągnąć gwiazdora do odpowiedzialności. Rozpoczęło się formalne śledztwo, a obie oskarżające kobiety mają oficjalnie złożyć zeznania w lutym 2027 roku.

Julio Iglesias już po medialnych publikacjach w styczniu wydał oświadczenie, w którym zaprzeczył zarzutom.

Z ogromnym żalem odpowiadam na oskarżenia dwóch osób, które pracowały w moim domu. Nigdy nie znęcałem się nad żadną kobietą, nie zmuszałem jej do niczego ani nie okazywałem jej braku szacunku. Te oskarżenia są fałszywe i bardzo mnie bolą - przekazał.

Piosenkarz jest ojcem Enrique Iglesiasa i należy do najsłynniejszych wokalistów w Hiszpanii i całym świecie hiszpańskojęzycznym. Od debiutu u schyłku lat 60. sprzedał przynajmniej 300 milionów płyt.

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