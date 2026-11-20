Trener Legii Warszawa Marek Papszun skupia się obecnie na niedzielnym meczu piłkarskiej ekstraklasy z Wisłą w Płocku. Szkoleniowiec przyznał jednak, że od wielu lat jego kandydatura jest brana pod uwagę, co uważa za nobilitację.

„Chciałbym kiedyś zostać selekcjonerem, ale chęci to jedno, a możliwości to drugie” – zaznaczył. Odniósł się również do obecnej sytuacji na tym stanowisku. „Dopóki trenerem jest Jan Urban, traktuję wszystkie doniesienia jako plotki i spekulacje medialne” – wyjaśnił Papszun.

Sparing z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Powroty zawodników

Klub z Warszawy zawsze stara się dobrze wykorzystać przerwy przeznaczone na kadrę. W tym czasie Legia rozegrała sparing z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, który wygrała 4:2, nastawiając się na ofensywę.

„Mieliśmy bardzo dużo wejść w pole karne, co wcześniej było naszym mankamentem. Istotny był także postęp zawodników w zakresie komunikacji, zarządzania grą i odpowiedzialności. Teraz trzeba przełożyć to na pojedynki ligowe. Bardzo ważne było również to, że do zespołu wrócili kontuzjowani zawodnicy” – wskazał Papszun.

Od dwóch tygodni z resztą drużyny trenują Rafał Adamski i Jakub Żewłakow. Trener ma nadzieję, że do rywalizacji o miejsce w składzie poważnie dołączą Shinnosuke Fukuda i Wahan Biczachczjan. „Czujemy się dobrze, ale musimy przełożyć to na boisko i pokazać to w spotkaniu z Wisłą Płock” – wspomniał.

Taktyka Wisły Płock. Straty punktowe Legii

Papszun przypomniał, że po przejęciu zespołu przez trenera Adama Majewskiego wiślacy preferują system 5-4-1. Wcześniej, za kadencji Mariusza Misiury, grali trójką obrońców, czyli w ustawieniu 3-5-2.

„«Nafciarze» są teraz bardziej nastawieni na grę kombinacyjną i operowanie piłką niż na bezpośrednie rozwiązania. Wykazują również odwagę i dobre nastawienie, co pokazuje, że ta drużyna ma swoje atuty. Musimy być w pełni przygotowani i skoncentrowani, żeby odnieść w Płocku zwycięstwo” – podkreślił szkoleniowiec.

Drużyna z Warszawy jest obecnie na minusie o trzy czy cztery punkty względem założeń. W najbliższych czterech spotkaniach z Wisłą, Wieczystą Kraków, GKS Katowice i Pogonią Szczecin zespół ma osiągnąć maksimum, idąc z meczu do meczu.