Cucina Mia - Sheraton Grand Warsaw (Warszawa)

W samym sercu Warszawy można przenieść się na słoneczne wybrzeże Amalfi i odkryć smaki prawdziwej włoskiej kuchni. Cucina Mia zaprasza na spotkanie z aromatycznymi składnikami prosto z Italii, świeżymi owocami morza i klasycznymi recepturami w nowoczesnym wydaniu. Wśród propozycji znalazły się m.in. delikatne carpaccio wołowe z parmezanem i borowikami oraz filet z okonia morskiego z grzybami i krewetkami. Na miłośników bardziej kremowych, otulających smaków czeka z kolei aksamitny krem grzybowy ze stracciatellą i chrupiącym parmezanem oraz risotto z kozim serem i tymiankiem. Całość wieńczy wyjątkowo kuszące tiramisu pistacjowe – słodki akcent, któremu trudno się oprzeć. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą poczuć włoskie dolce vita bez wyjeżdżania z Polski.

Wentzl (Kraków)

Dla Gości poszukujących najwyższej klasy wrażeń kulinarnych obowiązkowym punktem jest wizyta w legendarnej restauracji Wentzl, zlokalizowanej na krakowskim Rynku Głównym. To miejsce, które na gastronomicznej mapie miasta jest obecne „właściwie od zawsze”. Festiwalowe menu przygotowane przez Chefa Artura Nowaka pokazuje, jak tradycja harmonijnie splata się z nowatorskim podejściem do smaku i formy. Bazą pozostają polskie produkty, w tym te z Małopolski. Ich interpretacja śmiało wychodzi jednak poza region i czerpie z inspiracji azjatyckich. Znalazły się w nim m.in. tatar z pstrąga z granitą z ogórka i maślanki oraz indyk w chrupiącej panierce panko z piklowanym kalafiorem. Ucztę wieńczy zaś czekoladowe brownie z czerwonej fasoli z sorbetem z rokitnika. Niebo w gębie!

Restauracja Susz - Focus Hotel Premium (Olsztyn)

Restauracja Susz czerpie inspiracje z bogactwa warmińskiej przyrody, zamieniając lokalne smaki w wyjątkowe kompozycje. Festiwalowe menu to prawdziwa uczta dla miłośników dopracowanych kompozycji. W menu A czeka esencjonalne consommé z gęsi z aromatycznymi pierożkami, a następnie wolno gotowany kark z jelenia w rozmarynowym sosie demi-glace, podany z konfitowanym ziemniakiem i chrupiącymi chipsami z topinamburu. Menu B zachwyca kremem z leśnych grzybów z borowikiem oraz delikatnym filetem z pstrąga w aksamitnym sosie rybnym, z kuskusem perłowym i sezonowymi warzywami. Na deser – subtelne połączenia owoców, kremowych musów i chrupiących dodatków. Susz to miejsce, w którym natura spotyka się z kulinarną kreatywnością, a każdy talerz opowiada własną historię!

Manuarte - Latynoska ekspresja, glazurowane żeberka i kubański deser

Ostatnie dni RestaurantWeek® to najlepszy moment, by wpaść do Manuarte w łódzkiej Manufakturze i dać się ponieść gorącym latynoskim smakom. Miejsce stworzone z inicjatywy Agustina Egurroli kusi bezkompromisowym menu. W zestawie mięsnym zachwycają aromatyczne, glazurowane żeberka serwowane z chrupiącymi ziemniaczkami patatas bravas oraz sosami bravas i aioli, poprzedzone grillowaną polentą z wędzonym serem, purée z awokado i szynką serrano. Wegetarian ucieszy oryginalne danie główne – awokado w chrupiącym cieście. Na deser w obu wersjach czeka aksamitny kubański mus waniliowy z puszystą espumą malinową i świeżymi owocami. To spektakularne połączenie smaków, muzyki i energii, którego przed końcem Festiwalu po prostu trzeba doświadczyć!

Ostatni moment na rezerwację!

RestaurantWeek® trwa tylko do 25 listopada, dlatego nie odkładaj planów na później. Zabierz rodzinę, przyjaciół lub drugą połówkę i zamień jesienny dzień w okazję do wspólnego odkrywania nowych smaków. Wybierz restaurację i zarezerwuj stolik na RestaurantWeek.pl !

Na Gości czekają autorskie, 3-daniowe menu oraz festiwalowy prezent, a ceny zaczynają się od 69,99 zł za osobę (+ opłata rezerwacyjna 12,99 zł/Gość; min. rezerwacja 2 Gości). Do wyjątkowych chwil przy stole warto dodać coś jeszcze – sezonową herbatę. Do każdej rezerwacji Goście mogą zamówić festiwalową herbatę Lipton na bazie Earl Grey, z aromatycznymi nutami rozmarynu, soczystej gruszkii miodu. Ta jesienna kompozycja łączy wyrazisty charakter herbaty z owocową słodyczą i subtelną ziołową nutą, tworząc harmonijne dopełnienie trzydaniowego menu.

Przyjemna atmosfera nie musi kończyć się wraz z wyjściem z restauracji. DziękiSinsay Home od Sinsay można przenieść ją także do własnych czterech kątów. Stylowe dodatki i miękkie tekstylia pomagają odświeżyć wnętrze, nadać mu nowy charakter i stworzyć przestrzeń sprzyjającą jesiennemu odpoczynkowi.

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