Makowkamusic rezygnuje z coverów? Ewa Makówka zapowiada autorską premierę

Osoby śledzące polskie media społecznościowe z pewnością kojarzą postać kryjącą się pod pseudonimem Makowkamusic. Trzydziestoletnia Ewa zyskała sporą rozpoznawalność dzięki publikowaniu nagrań wokalnych na platformach TikTok oraz Instagram. Największe zasięgi przyniosły jej autorskie interpretacje znanych przebojów śpiewane często w duecie z ojcem. Część tych filmów błyskawicznie gromadziła wielką widownię, podczas gdy inne stawały się powodem do dyskusji i żartów w sieci. Sama influencerka zyskała w internecie status mema, a jej aktywność regularnie wzbudzała wśród odbiorców silne emocje.

Makowkamusic wydaje debiutancki singiel. Kiedy premiera utworu „Dom”?

Wokół internetowej twórczyni bywało głośno nie tylko z powodu jej popisów wokalnych, ale także licznych kontrowersji. Internauci wypominali jej chociażby wideo, na którym Ewa wykonywała przed dziećmi poruszający temat aborcji utwór „Grażka”. Ostatnio jednak trzydziestolatka zaskoczyła swoich obserwatorów osiągnięciem czysto sportowym. Influencerka dwukrotnie ukończyła zawody na dystansie połowy Ironmana, co skrupulatnie zrelacjonowała w swoich mediach społecznościowych.

Teraz twórczyni zamierza skierować uwagę internautów na zupełnie nowy projekt artystyczny. Po długim okresie śpiewania cudzego repertuaru Makowkamusic zdecydowała się na wydanie autorskiej kompozycji. Pierwszy własny singiel influencerki otrzymał tytuł „Dom”, a jego oficjalna premiera odbędzie się dokładnie 1 grudnia. Sama autorka z dużym entuzjazmem podkreśla, że nadchodzący debiut jest dla niej niezwykle istotnym wydarzeniem, o czym poinformowała na Instagramie.

Nie wierzę, że to naprawdę się dzieje! Już 1 grudnia premiera mojego pierwszego utworu pt. "DOM"! To dla mnie wyjątkowy moment. Tyle emocji, wspomnień i serca w jednym utworze… Nie mogę się doczekać, aż w końcu będziecie mogli go usłyszeć!

Jak brzmi pierwsza piosenka Makowkamusic? W sieci pojawił się fragment

Trzydziestolatka nie poprzestała wyłącznie na samym ogłoszeniu daty wydania swojego dzieła. Aby podsycić ciekawość fanów, opublikowała w sieci krótki wycinek nadchodzącego utworu, który zdradza obrany przez nią kierunek artystyczny. Udostępniona próbka znacząco odbiega stylem od dotychczasowych nagrań, z jakimi kojarzyli ją użytkownicy internetu.

W swoim debiucie Ewa zdecydowała się na łagodne i bardzo nastrojowe brzmienie, które bezpośrednio odwołuje się do okresu dzieciństwa oraz świątecznych wspomnień. W opublikowanym urywku autorka śpiewa o tęsknocie za dawną atmosferą Bożego Narodzenia i czasami, gdy do pełni radości człowiekowi wystarczały drobne rzeczy. W udostępnionej zapowiedzi padają konkretne słowa nowej piosenki.