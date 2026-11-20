Powstaje film o Annie Jantar. Natalia Kukulska czuwa nad produkcją

W latach siedemdziesiątych Anna Jantar należała do ścisłej czołówki polskiej sceny muzycznej i nazywano ją „kobietą ze słońcem w głosie”. Słuchacze podziwiali jej urodę oraz talent, natomiast najbliżsi doceniali jej wyjątkową pogodę ducha. Artystka przez lata tworzyła zgrany duet w pracy i życiu prywatnym z kompozytorem Jarosławem Kukulskim. Para wzięła ślub w 1971 roku, a pięć lat później urodziła się ich jedyna córka, Natalia.

Pod koniec października wystartowały prace nad produkcją zatytułowaną „Jantar”, która przybliży kinomanom dorobek artystyczny oraz historię życia wokalistki. Reżyserem projektu został Daniel Jaroszek, który napisał również scenariusz we współpracy z Tatianą Zawrzykraj-Kutz. W powstanie obrazu bezpośrednio zaangażowała się Natalia Kukulska, obejmując funkcję opiekuna artystycznego filmu o swojej tragicznie zmarłej matce.

Twórcy prowadzą obecnie kluczowy dla projektu casting na aktorkę, która zagra legendarną piosenkarkę. Sama Natalia Kukulska wyznała w jednym z wywiadów, że ma już własną faworytkę do tej kreacji, jednak ostateczna decyzja obsadowa nie należy do niej.

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Kto wcieli się w Annę Jantar? Wnuczka piosenkarki Anna Dąbrówka faworytką

Oficjalne nazwisko odtwórczyni głównej roli poznamy na początku przyszłego roku. Zanim jednak producenci ogłoszą swój wybór, zorganizowaliśmy własny plebiscyt obsadowy.

Na profilach „Super Expressu” w mediach społecznościowych zapytaliśmy czytelników o najlepszą kandydatkę do roli Anny Jantar. Poddaliśmy pod głosowanie pięć nazwisk, wśród których znalazły się Maria Dębska, Zofia Jastrzębska, Natalia Szroeder, Julia Wieniawa oraz wnuczka artystki, Anna Dąbrówka. Głosujący mieli także możliwość wskazania własnych propozycji.

Plebiscyt cieszył się dużym zainteresowaniem internautów, którzy przesłali łącznie ponad trzy tysiące odpowiedzi. Zdecydowaną zwyciężczynią głosowania czytelników „Super Expressu” została Anna Dąbrówka. Wnuczka zmarłej piosenkarki zdystansowała wszystkie pozostałe konkurentki.

Mająca 21 lat zwyciężczyni plebiscytu dysponuje już doświadczeniem na scenie i od dziecka pobiera lekcje śpiewu. Po zdaniu matury wyjechała na studia musicalowe do Londynu, skąd jednak wróciła do Polski, aby kształcić się w kierunku śpiewu operowego. Poza więzami krwi młoda artystka posiada więc również solidne przygotowanie wokalne.

Drugą lokatę w głosowaniu zajęła Zofia Jastrzębska, którą widzowie kojarzą między innymi z produkcji „Vinci 2”. Ta aktorka także ma za sobą występy przed publicznością oraz treningi wokalne, a na potrzeby serialu „Infamia” samodzielnie nagrała ścieżkę dźwiękową.

Na trzecim miejscu podium uplasowała się Natalia Kukulska, ponieważ zdaniem części komentujących tylko ona potrafiłaby odpowiednio odegrać własną matkę. Piosenkarka wykluczyła jednak swój udział przed kamerą. W rozmowie z „Super Expressem” zapowiedziała, że skupi się na pracy produkcyjnej i nie zamierza występować w filmie.

Tuż za podium znalazła się Maria Dębska, mająca już bogate doświadczenie w produkcjach biograficznych po przełomowej dla jej kariery roli Kaliny Jędrusik. Już 1 stycznia do kin trafi obraz „Przez ścianę”, w którym wcieliła się w postać łączniczki Wiesławy Pajdak. Z nieoficjalnych doniesień wynika ponadto, że Maria Dębska ubiega się także o rolę legendarnej Hanki Ordonówny.

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