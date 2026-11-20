Wyprzedażowe emocje często skłaniają nas do nabywania zupełnie zbędnych przedmiotów. Impulsywne sięgnięcie po towar z półki w trakcie Black Friday nierzadko kończy się rozczarowaniem w domu, kiedy nowy sweter okazuje się gryzący, a sprzęt elektroniczny nie działa tak, jak zakładaliśmy. Wówczas najważniejsze staje się miejsce zawarcia transakcji, ponieważ przepisy zupełnie inaczej traktują klientów sklepów internetowych niż osoby kupujące w tradycyjnych galeriach handlowych.

Zwrot towaru kupionego przez internet. Kiedy masz na to 14 dni?

Robiąc zakupy w sieci, konsument znajduje się na znacznie lepszej pozycji. Ustawa o prawach konsumenta gwarantuje możliwość rezygnacji z zawartej umowy w terminie 14 dni bez konieczności tłumaczenia powodów takiej decyzji. Co istotne, obniżka ceny z okazji Black Friday w żaden sposób nie zawiesza tego uprawnienia. E-sklepy nie mają prawa wprowadzać zastrzeżeń mówiących o braku możliwości oddania przecenionych artykułów, gdyż tego typu klauzule są bezprawne i niewiążące.

Bieg terminu na oddanie rzeczy rozpoczyna się w chwili fizycznego odebrania przesyłki przez kupującego. Konsument ma dokładnie dwa tygodnie na przekazanie stosownego oświadczenia o rezygnacji z zakupu, a następnie kolejne 14 dni na fizyczne odesłanie niechcianego przedmiotu do sprzedawcy. Takie rozwiązanie gwarantuje spory komfort psychiczny, co ma szczególne znaczenie przy nieprzemyślanych transakcjach podczas dużych akcji promocyjnych. Należy jednak pamiętać o konieczności zachowania produktu w nienaruszonym stanie, przy czym dozwolone jest jego odpakowanie i przetestowanie w takim samym zakresie, jak w placówce stacjonarnej.

Zwrot w sklepie stacjonarnym. Dlaczego sprzedawca może odmówić przyjęcia towaru?

Sporo kupujących błędnie przyjmuje, że w tradycyjnych centrach handlowych działają identyczne reguły jak w handlu elektronicznym. Takie przekonanie bywa bardzo kosztowne. Polskie przepisy nie nakładają na sklepy stacjonarne obowiązku przyjmowania zwrotów pełnowartościowych produktów. Gdy po godzinie od zakupu obuwia w salonie stwierdzisz, że jego odcień jednak ci nie odpowiada, obsługa ma pełne prawo odmówić przyjęcia go z powrotem. Zgoda na taką operację wynika bowiem wyłącznie z przychylności danego przedsiębiorcy, a nie z odgórnych regulacji prawnych.

Właściciele tradycyjnych salonów sprzedaży często idą na rękę swoim klientom, jednak to oni w pełni ustalają reguły gry. Sieć handlowa może narzucić zaledwie kilkudniowy termin na oddanie rzeczy lub zastrzec, że zamiast gotówki zwróci równowartość zakupu wyłącznie na kartę podarunkową. Podczas gorących okresów wyprzedażowych, w tym w trakcie Black Friday, część placówek całkowicie blokuje opcję oddawania artykułów objętych promocją. Z tego względu jeszcze przed dokonaniem płatności warto dopytać personel o obowiązującą politykę zwrotów albo poszukać stosownych komunikatów w okolicach kasy.

Reklamacja towaru z wyprzedaży. Co mówi prawo o wadliwych produktach?

Prawo do złożenia reklamacji przysługuje konsumentowi zawsze, bez względu na to, czy transakcję zawarto online, czy w tradycyjnym punkcie. Należy wyraźnie oddzielić oddanie pełnowartościowego produktu bez podawania powodu od reklamowania rzeczy ze względu na jej niezgodność z zawartą umową. W sytuacji, gdy nabyty artykuł posiada defekt, jest przedziurawiony, odmawia posłuszeństwa lub ulega awarii po krótkim użytkowaniu, kupujący ma pełne prawo domagać się rekompensaty nawet w przypadku zakupu za ułamek początkowej wartości.

Wszelkie tabliczki informujące, iż „towar przeceniony nie podlega reklamacji”, są niezgodne z przepisami i służą jedynie wymiganiu się od ustawowej odpowiedzialności przez nierzetelnych sprzedawców. Od tej reguły istnieje tylko jedno odstępstwo, które dotyczy sytuacji, gdy obniżka ceny wynikała z konkretnego, widocznego uszkodzenia znanego kupującemu w chwili transakcji. Nabywając tańszą sukienkę z powodu brakującego guzika, tracimy możliwość roszczeń w kwestii tego właśnie elementu, ale wciąż możemy złożyć oficjalną reklamację, gdy w kreacji niespodziewanie popsuje się zamek błyskawiczny.

Wyjątki od prawa do zwrotu w internecie. Tych rzeczy nie odeślesz

Chociaż handel elektroniczny zapewnia konsumentom najwięcej przywilejów, przepisy określają listę wyłączeń spod zasady czternastodniowego zwrotu. Dobrze mieć to na uwadze podczas kompletowania świątecznych upominków na promocjach z okazji Black Friday. Możliwość odstąpienia od umowy nie obejmuje przedmiotów przygotowanych na indywidualne zamówienie klienta, takich jak grawerowana biżuteria albo odzież z personalizowanym nadrukiem. Ustawodawca zabezpiecza w ten sposób interesy przedsiębiorcy, który miałby problem z ponownym zbyciem tak specyficznego wyrobu.

Następną kategorię wykluczeń stanowią artykuły kosmetyczne oraz produkty o charakterze higienicznym. W przypadku zakupu kremu, bielizny osobistej bądź szczoteczki elektrycznej, usunięcie ochronnej folii lub fabrycznej plomby skutkuje utratą prawa do zwrotu z przyczyn zdrowotnych. Analogiczne obostrzenia dotyczą wydawnictw multimedialnych, czyli oprogramowania, płyt oraz gier komputerowych. Rozpakowanie pudełka z folii automatycznie odbiera konsumentowi przywilej oddania takiego produktu bez podawania powodu. Decydując się na tego typu asortyment, należy przed sfinalizowaniem transakcji dokładnie przemyśleć swój wybór.