Jak ułatwić sobie codzienność?

Listopad ma swoją specyfikę. Z jednej strony wciąż funkcjonujemy w zwykłym rytmie pracy i codziennych obowiązków, z drugiej coraz częściej myślami wybiegamy już do grudnia. Zaczynamy planować, organizować i załatwiać sprawy z wyprzedzeniem, żeby przed świętami uniknąć dodatkowego stresu. W praktyce oznacza to jednak, że lista zadań wydłuża się, a przestrzeń na odpoczynek i regenerację stopniowo się kurczy. W takim natłoku łatwo odłożyć na później również podstawowe potrzeby. W intensywnych momentach roku warto zmienić podejście: zamiast próbować kontrolować każdy element codzienności, lepiej poszukać rozwiązań, które ułatwiają nam funkcjonowanie. Nie każdy dzień musi oznaczać samodzielnie przygotowany lunch, kilkudaniowy obiad czy idealnie zaplanowany jadłospis. Ważniejsze jest wypracowanie prostych nawyków, które można utrzymać nawet wtedy, gdy kalendarz pęka w szwach. Od czego zacząć? Przede wszystkim od ograniczenia liczby codziennych decyzji. Wbrew pozorom to właśnie drobne wybory: co zjeść, co kupić, kiedy zrobić zakupy i jak znaleźć czas na przygotowanie posiłku potrafią zajmować sporo naszej uwagi. Warto więc część z nich zaplanować z wyprzedzeniem. Nie oznacza to konieczności układania szczegółowego jadłospisu na cały tydzień. Wystarczy przygotować listę kilku sprawdzonych, szybkich dań, które można łatwo odtworzyć w zabiegany dzień.

5 prostych sposobów, żeby nie dać się listopadowemu chaosowi:

1. Planuj tydzień, ale zostaw miejsce na spontaniczność.Zamiast codziennie zastanawiać się, co przygotować na obiad, zaplanuj kilka posiłków z wyprzedzeniem. Zrób większe zakupy raz lub dwa razy w tygodniu i miej w lodówce podstawowe produkty, z których szybko skomponujesz wartościowy posiłek. Nie chodzi o sztywny harmonogram, ale o ograniczenie codziennego zastanawiania się nad tym, co zjeść.

2. Przygotuj plan awaryjny na zabiegane dni.Każdemu zdarza się dzień, w którym spotkanie przeciąga się o godzinę, lista zadań niebezpiecznie rośnie, a na gotowanie zwyczajnie brakuje czasu. Warto mieć wtedy pod ręką kilka sprawdzonych rozwiązań: gotową zupę, mrożone warzywa, produkty o dłuższym terminie przydatności czy pełnowartościowe posiłki, które można przygotować w kilka minut. Dzięki temu mniejsza jest szansa, że jedynym dostępnym rozwiązaniem okaże się przypadkowa przekąska.

3. Nie pomijaj posiłków w imię oszczędności czasu.Kiedy jesteśmy zajęci, jedzenie często schodzi na dalszy plan. Tymczasem regularne posiłki pomagają zadbać o codzienne funkcjonowanie i uniknąć sytuacji, w której po całym dniu obowiązków dopada nas ogromny głód. Dobrym nawykiem jest przygotowanie lunchu dzień wcześniej lub zabranie ze sobą czegoś, co można zjeść między spotkaniami.

4. Uprość sobie nie tylko gotowanie, ale też zakupy.Listopad to dobry moment, żeby ograniczyć liczbę wizyt w sklepach. Warto stworzyć listę produktów bazowych, które zawsze dobrze mieć w domu: kasze, makarony, strączki, warzywa mrożone, orzechy czy produkty pozwalające szybko przygotować pożywny posiłek. Można też korzystać z zakupów online i odbioru zamówień, oszczędzając czas, który w grudniu będzie szczególnie cenny.

5. Wpisz odpoczynek do kalendarza.Brzmi banalnie, ale jeśli nie zaplanujemy chwili dla siebie, bardzo łatwo wypełnić cały dzień kolejnymi zadaniami. Krótki spacer, kilkanaście minut bez telefonu, wcześniejsze pójście spać czy spokojna kawa wypita bez pośpiechu mogą pomóc złapać oddech. Nie każdy wolny moment musi być wykorzystany na załatwianie kolejnej sprawy związanej ze świętami.

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Najważniejsze jest jednak to, by nie traktować listopada jako wyścigu, który trzeba wygrać przed pierwszą gwiazdką. Nie wszystko musi być dopięte na ostatni guzik już teraz. Czasem wystarczy kilka drobnych zmian, by odzyskać trochę przestrzeni w ciągu dnia i wejść w grudzień z większym spokojem, zamiast z poczuciem, że świąteczny maraton zaczął się zdecydowanie za wcześnie.