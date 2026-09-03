Ewa Chodakowska ogłosiła rozstanie z mężem. Wcześniej dawała sygnały w sieci?

Ewa Chodakowska należy do grona najaktywniej działających postaci w polskim show-biznesie. Sama gwiazda otwarcie przyznawała, że przez bardzo długi czas jej codzienność była całkowicie zdominowana przez pracę i nieustanne dążenie do celu.

Sonda Czy ćwiczyłeś kiedyś z Ewą Chodakowską? Tak, nadal ćwiczę Tak, kiedyś ćwiczyłem, ale teraz już nie To nie dla mnie

Przez lata byłam obsesyjnie uzależniona od pracy. Nie od "robienia" pieniędzy. Ale od działania, tworzenia, osiągania i bycia potrzebną.

Trenerka wprost zauważyła też, że zawodowy sukces mógł przesłaniać jej problemy w innych sferach życia.

Praca zajęła mój czas, odpoczynek, relacje, dom, ciało, głowę i wakacje.

W pewnym momencie Ewa Chodakowska podjęła stanowczą decyzję o całkowitej transformacji swojego dotychczasowego funkcjonowania, ogłaszając zmianę swojego życia.

Zobaczyłam, jak wiele zgubiłam po drodze: lekkość, spontaniczność, ciekawość, beztroskę i samą siebie.

W świetle informacji o rozstaniu z mężem, wcześniejsze wyznania trenerki zyskują nowy kontekst i wywołują u wielu osób zupełnie inne refleksje.

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Ewa Chodakowska reaguje na opinie fanów

Zwraca uwagę również wpis, w którym Chodakowska odniosła się do spostrzeżeń swoich obserwatorów, którzy dostrzegli metamorfozę w jej postawie i sposobie bycia.

Gwiazda przytoczyła pytania fanów, którzy zauważyli jej inną energię i zastanawiali się, czy dopiero teraz odnalazła prawdziwe szczęście.

Jej odpowiedź była jednoznaczna.

Nie udawałam. Moje dzisiejsze szczęście nie jest dowodem na to, że moje wcześniejsze życie było kłamstwem (...) Wtedy mówiłam prawdę. Dzisiaj również ją mówię. Tylko dzisiaj widzę więcej.

Chodakowska wyraźnie podkreśliła, że nie czuje się w obowiązku do relacjonowania każdego aspektu swojej prywatności na forum publicznym.

Szczerość nie oznacza obowiązku relacjonowania swojego życia w czasie rzeczywistym. Nadal mam prawo do ciszy, prywatności i przeżywania najważniejszych spraw poza internetem.

Chodakowska o społecznych oczekiwaniach

W jednym z kolejnych postów Chodakowska poruszyła temat presji wywieranej na kobiety. Zaznaczyła stanowczo, że odrzuca życie według narzuconych schematów i nie ma zamiaru podporządkowywać swoich wyborów oczekiwaniom otoczenia. Trenerka przypomniała również o prawie do rewidowania własnych poglądów i samodzielnego kierowania swoim losem.

Masz prawo chcieć inaczej. Masz prawo zmienić zdanie. Masz prawo wybrać siebie .. nawet jeśli ktoś nazwie to egoizmem.

Mimo braku bezpośrednich odniesień do statusu swojego małżeństwa, opublikowane przez nią refleksje wydają się teraz niezwykle wymowne, szczególnie w obliczu doniesień o rozpadzie związku.

We wspomnianym wpisie padły również bardzo stanowcze słowa.

Nie zamierzam nikogo pytać o pozwolenie. To moje życie. Moje wybory. Moje konsekwencje. I do samego końca .. moje warunki.

Nowe cele Ewy Chodakowskiej

W ostatnim czasie Chodakowska regularnie dzieliła się przemyśleniami na temat radości z małych rzeczy i doceniania czasu spędzanego w gronie najbliższych. Wspominała o zwyczajnym, acz wyjątkowym weekendzie spędzonym w Warszawie. Przyznała także, że przez długi okres każdą wolną chwilę starała się maksymalnie wykorzystać, a obecnie pragnie wygospodarować przestrzeń na swobodę i proste, codzienne życie.

I w końcu nie mam poczucia, że muszę jeszcze gdzieś dojść, żeby zacząć się tym życiem naprawdę cieszyć. Już tu jestem ❤️

Choć wiadomości o końcu małżeństwa rzucają nowe światło na te publikacje, sama Ewa Chodakowska nie potwierdziła bezpośrednio powiązań między swoimi wpisami a sytuacją osobistą. Jasne jest jednak, że już od jakiegoś czasu komunikowała potrzebę głębokiej życiowej metamorfozy i chęć powrotu do życia zgodnego z własnymi przekonaniami.

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