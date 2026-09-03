Dlaczego Julia Wieniawa jest w "Tańcu z gwiazdami"? To ona zajęła miejsce Ewy Kasprzyk!

Julia Wieniawa w jury "Tańca z gwiazdami". Aktorka i piosenkarka sprawdzi się w nowej roli i będzie oceniać zmagania uczestników jesiennej edycji "Tańca z gwiazdami". Od 2024 roku u boku Iwony Pavlović, Tomasza Wygody i Rafała Maseraka zasiadała Ewa Kasprzyk. Gwiazda kina poinformowała jednak o odejściu z produkcji, jako powód podając inne zobowiązania zawodowe.

Dlaczego mam komentować moją decyzję o odejściu? Była ona spowodowana moimi zajętościami. Robię teraz inne projekty. W ostatniej edycji nie było mnie przez trzy odcinki i nie dlatego, że pojechałam na wakacje. Życie płynie dalej, show must go on. To było ciekawe doświadczenie, ale moim zawodem jest aktorstwo, a nie jurorowanie, prawda? W ogóle się nie wahałam. Ta decyzja jest podyktowana konkretnymi propozycjami. Trzeba było coś wybrać. Przyszły takie, a nie inne zawodowe sprawy, które były nie do pogodzenia. W "Tańcu z gwiazdami" trzeba być dyspozycyjnym przez 10 niedziel i tyle. Myślę, że to nie są rzeczy nieodwracalne - wyjawiła w rozmowie z Plejadą.

Wieniawa w jury "Tańca z gwiazdami"

Fani formatu długo zastanawiali się, kto zajmie jej miejsce. Najbardziej oczywistym typem wydawała się Agata Kulesza. Aktorka sama w przeszłości wygrała "Taniec z gwiazdami", a w poprzedniej edycji zastąpiła nieobecną na nagraniach Kasprzyk i poradziła sobie doskonale. Ostatecznie padło jednak na Julię Wieniawę. 27-latka ma spore doświadczenie - nie dość, że sama brała udział w show, to miała już okazję sprawdzić, z czym je się ocenianie innych.

YOUTUBE - WYWIAD ESKA - JULIA WIENIAWA

Julia Wieniawa zastąpi Ewę Kasprzyk

Julia ma dopiero 27 lat, ale ogromne doświadczenie zawodowe. Artystka aktywnie działa zarówno na rynku filmowym, jak i muzycznym. Liczne osiągnięcia umożliwiły jej objęcie posady jurorki w "Mam talent", gdzie oceniała zmagania uczestników przez trzy sezony. Jej kandydaturę osobiście zaakceptowała związana z formatem od początku istnienia Agnieszka Chylińska.

Teraz przyszedł czas na nowe. Gwiazdę zobaczymy za stołem jurorskim "Tańca z gwiazdami". Wieniawa tym samym stała się najmłodszą jurorką w historii polskiej odsłony programu. Mimo krytycznych opinii widzów artystka może liczyć na wsparcie kolegów i koleżanek z branży.

Cały czas jest mi przykro, że już jej z nami nie będzie. No ale jeżeli podejmie taką decyzję i będzie w programie 'Taniec z Gwiazdami'... Była w tym programie, zna dobrze ten program, wie, na czym on polega, była też dobrą jurorką w naszym programie, więc myślę, że na pewno będzie wartością - powiedział nam Egurrola, tancerz i juror "Mam talent".

Zachwycona jest też Janja Lesar.

Uwielbiam Julię! Uważam, że będzie fajnym odświeżeniem tego stołu jurorskiego. Skoro Ewa często też nie mogła [pojawiać się na nagraniach], bo miała tyle zobowiązań, to może dobrze, że Julia ją zastąpi. Julia jest artystką, jest długo na scenie. Też tańczyła, tańczy... Mi się wydaje, że to może być bardzo formuła.

Co ważne - Wieniawa sama brała udział w "Tańcu z gwiazdami". W 2020 roku razem ze Stefano Terrazzino dotarli do samego finału, w którym zajęli 2. miejsce.