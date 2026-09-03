3-latka na parapecie w Kutnie. Pijana matka i jej partner zatrzymani

Interwencja służb przy ulicy Królewskiej w Kutnie

Do zdarzenia doszło 2 września 2026 roku tuż po godzinie 8:00. Policjanci otrzymali zgłoszenie od zaniepokojonych mieszkańców, którzy zauważyli 3-letnie dziecko znajdujące się na zewnętrznej części okna na pierwszym piętrze. Na miejsce skierowano patrol policji, strażaków oraz zespół ratownictwa medycznego. Ponieważ nikt z obecnych wewnątrz osób nie otwierał drzwi, służby podjęły niezbędne kroki, aby jak najszybciej dostać się do dziecka i zapewnić mu bezpieczeństwo.

Nietrzeźwi opiekunowie w mieszkaniu z dzieckiem

Po wejściu do lokalu funkcjonariusze ustalili, że wewnątrz przebywały dwie osoby dorosłe. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało, że 40-letnia matka dziewczynki miała w organizmie blisko 1 promil alkoholu. Towarzyszący jej 45-letni partner był w stanie jeszcze większego upojenia, a urządzenie pomiarowe wskazało w jego przypadku prawie 2 promile. Oboje dorośli zostali zatrzymani przez mundurowych w związku z zaistniałą sytuacją.

Dalszy los 3-latki i konsekwencje prawne dla matki

W czasie oczekiwania na przekazanie dziecka pod dalszą opiekę, jedna z funkcjonariuszek zajęła się dziewczynką i dbała o jej spokój przez kilka godzin. O zdarzeniu bezzwłocznie poinformowano Sąd Rodzinny, który będzie podejmował decyzje dotyczące przyszłej opieki nad małoletnią. Matka dziecka po wytrzeźwieniu może usłyszeć zarzut narażenia córki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za takie przestępstwo osobie sprawującej opiekę grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl