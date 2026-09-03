Driftowanie na MOP Mieszkowo. 21-latek stracił prawo jazdy i otrzymał 5000 zł mandatu

Policyjny wideorejestrator nagrał popisy na MOP Mieszkowo

Funkcjonariusze piaseczyńskiej drogówki regularnie monitorują miejsca obsługi podróżnych oraz parkingi, gdzie może dochodzić do niebezpiecznych zachowań na drodze. Podczas jednej z takich kontroli na MOP Mieszkowo mundurowi zauważyli kierującego Oplem, który postanowił urządzić sobie motoryzacyjny popis. Mężczyzna celowo wprowadzał swój samochód w poślizg, wykonując gwałtowne manewry. Całe zdarzenie zostało dokładnie udokumentowane za pomocą policyjnego wideorejestratora, który zarejestrował świadome działanie kierowcy.

Surowe kary dla 21-latka za celowy poślizg

Konsekwencje dla 21-letniego kierowcy okazały się bardzo dotkliwe i wiążą się z dużą stratą finansową. Policjanci ukarali młodego mężczyznę mandatem karnym w wysokości 5000 zł oraz nałożyli na niego 10 punktów karnych. Dodatkowo zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym 21-latek stracił prawo jazdy na najbliższe 3 miesiące. Na nagraniu zabezpieczonym przez policjantów widać wyraźnie, że zachowanie kierowcy nie było wynikiem błędu ani przypadkowej utraty przyczepności, lecz świadomym wprowadzaniem auta w tak zwany drift.

Nowe przepisy zabraniają driftowania na drogach publicznych

Służby przypominają, że od 2026 roku obowiązują przepisy, które wprost zakazują celowego wprowadzania pojazdu w poślizg kół. Zgodnie z artykułem 60 ustęp 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym takie zachowanie na drogach publicznych, w strefach ruchu oraz strefach zamieszkania jest zabronione. Kwestię tę reguluje również artykuł 86c Kodeksu wykroczeń, co pozwala na skuteczne dyscyplinowanie kierowców stwarzających zagrożenie. Policjanci podkreślają, że drogi i parkingi to nie tor wyścigowy, a chwila adrenaliny może prowadzić do utraty panowania nad pojazdem.

Wpływ zachowania kierowców na bezpieczeństwo ruchu

Każdy uczestnik ruchu drogowego jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne oraz innych osób znajdujących się w pobliżu. Manewry wykonywane wyłącznie dla uzyskania efektu wizualnego mogą w każdej chwili doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji, których skutków nie będzie można odwrócić. Policja zaznacza, że w miejscach dostępnych dla ruchu nie ma przyzwolenia na driftowanie i podobne pokazy umiejętności. Funkcjonariusze zapowiadają dalsze kontrole parkingów pod kątem eliminowania takich zachowań, które stwarzają realne zagrożenie dla postronnych osób.

Źródło: Policja.pl