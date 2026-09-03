Rozbój w gminie Skawina. Policjanci zatrzymali cztery osoby

Atak na dworcu w gminie Skawina

W sobotni wieczór 29 sierpnia 2026 roku dwaj chłopcy w wieku 14 i 15 lat wracali z plenerowej imprezy do Krakowa. Podczas oczekiwania na pociąg na dworcu w jednej z miejscowości na terenie gminy Skawina zostali zaczepieni przez grupę składającą się z trzech mężczyzn i kobiety. Według ustaleń powodem agresji był szalik w barwach jednej z drużyn piłkarskich, który miał przy sobie jeden z nastolatków. Jeden ze sprawców uderzył chłopca w twarz butlą z gazem, a drugi złapał drugiego z nastolatków za szyję, grożąc mu pobiciem oraz pozbawieniem życia. Pozostałe osoby z grupy otoczyły małoletnich, aby uniemożliwić im ucieczkę.

Kradzież mienia i pomoc medyczna

W trakcie zdarzenia agresywny napastnik przy wsparciu dwóch młodych chłopców zabrał pokrzywdzonym przedmioty osobiste. Z relacji wynika, że łupem padły pieniądze, legitymacja szkolna, dowód osobisty, torba sportowa oraz szalik. Sprawcy zabrali również farbę w sprayu i pałkę teleskopową. Bezpośrednio po zajściu ojciec jednego z poszkodowanych zgłosił sprawę w komisariacie w Skawinie, a następnie udał się z synem do szpitala. Chłopiec wymagał pomocy medycznej ze względu na odniesione obrażenia twarzy.

Zatrzymanie sprawców i zabezpieczone przedmioty

Policjanci z Wydziału Kryminalnego i Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Krakowie wraz z funkcjonariuszami ze Skawiny ustalili tożsamość osób biorących udział w zdarzeniu. 30 sierpnia 2026 roku zatrzymano 36-letniego mężczyznę, 38-letnią kobietę oraz dwóch 15-latków, którzy mieszkają w gminie Skawina. Podczas przeszukania mieszkania 36-latka policjanci odnaleźli torbę sportową, szalik oraz farby skradzione nastolatkom. Funkcjonariusze zabezpieczyli tam również kastet, nóż, karczownik oraz telefon komórkowy i ubrania z nazwami klubów piłkarskich.

Konsekwencje prawne dla podejrzanych

Po przeprowadzonych czynnościach 38-letnia kobieta została zwolniona, podobnie jak dwaj 15-latkowie, których przesłuchano w charakterze sprawców czynu karalnego. O przyszłości nieletnich zdecyduje Sąd Rodzinny i Nieletnich, a postępowanie będzie toczyć się w oparciu o ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich. 36-letni mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Wieliczce, gdzie prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny oraz zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi. Za popełniony rozbój grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl