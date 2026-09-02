Ewa Chodakowska i Lefteris Kavoukis biorą rozwód. Opublikowali oświadczenie po 17 latach

Rozwód Ewy Chodakowskiej i Lefterisa Kavoukisa. Para wydała oświadczenie

Fani słynnej instruktorki fitness przyzwyczaili się do stałej obecności jej greckiego męża w mediach społecznościowych. Ewa Chodakowska chętnie pokazywała kulisy swojego małżeństwa, budując wizerunek niezwykle zgranego i szczęśliwego duetu. Przedsiębiorcza para od lat z powodzeniem rozwijała wspólne biznesy, a ich wieloletnia więź uchodziła w polskim show-biznesie za wzór do naśladowania w kwestii łączenia życia prywatnego z pracą zawodową.

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Przyczyny rozpadu związku Ewy Chodakowskiej. Co z dorobkiem po 17 latach?

Sytuacja uległa jednak drastycznej zmianie, gdy gwiazda polskiego fitnessu oficjalnie potwierdziła rozpad wieloletniego związku. W specjalnie przygotowanym komunikacie małżonkowie wprost ogłosili rozstanie po blisko dwudziestu latach wspólnej drogi. Trenerka zapewniła swoich wielbicieli o autentyczności dotychczasowych relacji, podkreślając jednocześnie szacunek do wypracowanych wspólnie sukcesów oraz wspaniałych wspomnień, których obecna decyzja absolutnie nie przekreśla.

Sonda Ewa Chodakowska czy Anna Lewandowska? Ewa Chodakowska Anna Lewandowska Nie mam zdania

Po 17 wspólnych latach podjęliśmy decyzję o zakończeniu naszego małżeństwa. Niełatwo zamknąć tak ważną część życia w kilku zdaniach.. Przez te wszystkie lata byliśmy dla siebie miłością, rodziną, przyjaciółmi i partnerami w budowaniu wspólnego świata.. Daliśmy sobie wszystko, co mieliśmy do zaoferowania. Przeżyliśmy razem wiele pięknych chwil, odnieśliśmy wiele sukcesów i stworzyliśmy coś, z czego oboje jesteśmy dumni

Kluczowym elementem internetowego wpisu okazały się wyjaśnienia dotyczące bezpośrednich powodów tak radykalnego kroku. Małżonkowie postanowili natychmiast uciąć wszelkie domysły, które niechybnie zalałyby prasę bulwarową. Oboje kategorycznie odrzucili plotki o jakichkolwiek niewiernościach, zaprzeczyli też udziałowi innych osób w ich kryzysie i jasno zaznaczyli, że spór o posiadanie potomstwa nie miał wpływu na tę życiową rewolucję.

Takie bezpośrednie postawienie sprawy ma uchronić rozstającą się parę przed medialną nagonką, która zazwyczaj towarzyszy podobnym sytuacjom w świecie celebrytów. Ewa Chodakowska wraz z mężem zwrócili się do opinii publicznej z prośbą o uszanowanie ich przestrzeni prywatnej oraz spokoju najbliższej rodziny. Oboje zaapelowali do internautów o powstrzymanie się od tworzenia fałszywych narracji i snucia spiskowych teorii na temat ich małżeńskiego finału.

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Wiem, że zapytasz o powód… Z czasem praca zajęła w naszym życiu zbyt dużo miejsca. Zdominowała wszystkie nasze płaszczyzny. Próbowaliśmy na nowo poukładać naszą codzienność, ale zrozumieliśmy, że inaczej wyobrażamy sobie jej dalszy kształt.. Nasza decyzja nie została podjęta z powodu zdrady, osoby trzeciej ani różnic dotyczących rodzicielstwa. Nie ma tutaj winnego ani ofiary