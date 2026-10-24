Eurowizja Junior 2026 - GŁOSOWANIE online. Jak głosować na Polskę?

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-10-24 21:07

Eurowizja Junior 2026 już w sobotę, 24 października. O zwycięstwo zmierzą się ze sobą reprezentanci 16 państw - w tym Wiktor Sas z Polski, który wykona utwór "Gravity". Jakie są zasady głosowania? W przeciwieństwie do "dorosłej" Eurowizji - tym razem można wspierać swój własny kraj w bezpłatnym głosowaniu.

24. Konkurs Piosenki Eurowizji Junior odbędzie się 24 października na Malcie. O tym, kto zwycięży kolejną edycję tego wydarzenia dla młodych talentów z całej Europy, zdecydują jurorzy i telewidzowie. Zasady różnią się jednak od "dorosłej" Eurowizji - na czym polega konkurs i jak głosować na swój własny kraj? Przedstawiamy najważniejsze informacje.

Eurowizja Junior 2026 - zasady konkursu

W tegorocznej edycji udział bierze 16 oryginalnych piosenek, które zaśpiewają młodzi artyści w wieku od 9 do 14 lat. Utwory muszą posiadać przynajmniej 65% tekstu w języku narodowym, a najlepszy z nich wybiorą jurorzy w każdym kraju oraz widzowie na całym świecie w stosunku 50:50.

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Eurowizja Junior 2026 - głosowanie

Profesjonalne jury w każdym kraju musi się składać częściowo dzieci i przyznaje tradycyjne punkty w skali od 1 do 8, 10 i 12. Z kolei internetowe głosowanie widzów jest zliczane z całego świata, a punkty są rozdzielane proporcjonalnie do zdobytych głosów. Zarówno eksperci, jak i publika mają do rozdzielenia łącznie po 928 punktów. W przeciwieństwie do "dorosłego" konkursu Eurowizji - zwycięzca fani mogą głosować z własnego kraju na własny kraj, a zwycięzca nie zostaje automatycznie organizatorem kolejnej edycji.

Wiktor Sas
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Jak głosować na Polskę? Możesz wspierać Wiktora Sasa

Darmowe głosowanie online odbędzie się na platformie jesc.tv. Pierwsza tura ruszy w piątek 23.10 o godzinie 23:59 i potrwa do 20:59 w sobotę 24.10 - widzowie będą mogli wtedy obejrzeć skrót występów z prób. Druga tura otworzy się po ostatnim występie w trakcie koncertu na żywo. W obu głosowaniach trzeba wybrać trzech faworytów, w tym dozwolone jest głosowanie na własnego reprezentanta.

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