Doda szykuje spektakularne show na koniec roku! Wiemy, gdzie zagra w sylwestra

"Sylwester z Dwójką" zostaje w Katowicach. Telewizja Polska powtarza sprawdzony scenariusz

Władze TVP postanowiły, gdzie zorganizują jedną z najważniejszych imprez muzycznych w roku. Tegoroczny "Sylwester z Dwójką" odbędzie się w Katowicach. Podobnie jak w ubiegłym roku, gigantyczna scena stanie na Placu Sławika i Antalla w pobliżu kultowego Spodka.

Wybór Śląska nie jest zaskoczeniem. Telewizja Polska postanowiła wrócić do sprawdzonej lokalizacji, ponieważ ubiegłoroczna zabawa okazała się ogromnym sukcesem i zapewniła stacji pozycję lidera podczas nocy sylwestrowej.

Poprzedni "Sylwester z Dwójką" przyciągnął przed telewizory niemal 2,9 mln widzów, którzy oglądali zmagania muzyczne w TVP2 oraz TVP Polonia. Wynik ten zapewnił stacji pierwsze miejsce na podium wśród nadawców transmitujących koncerty sylwestrowe.

Doda i Justyna Steczkowska na scenie "Sylwestra z Dwójką"

Widzowie mogą już zacierać ręce na występy znanych artystów. Swój udział w zabawie sylwestrowej oficjalnie potwierdziła Doda. Artystka szykuje dla fanów wyjątkowe, muzyczne show pełne niespodzianek.

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Kochani, przychodzę do was z piękną, wspaniałą informacją o tym, gdzie i z kim spędzicie sylwestra w tym roku. Bo że ze mną, no to jest oczywiste. Ale zapewne chcecie wiedzieć, gdzie jedziecie? No to jedziecie na Śląsk, do Katowic, do TVP! Nie mogę się doczekać. Jak zwykle rewelacyjne show, inny zestaw piosenek. Będzie też "Pamiętnik", będzie też piosenka, której długo już nie było. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek była na sylwestrze. Także będzie ekscytująco - mówiła gwiazda.

Sonda Jak zazwyczaj spędzasz sylwestra? Dla mnie to zwykły dzień. Oglądam koncerty w telewizji. Bawię się na domowej imprezie Szaleję na balu! Jestem na koncercie.

Na katowickiej scenie "Sylwestra z Dwójką" zaprezentuje się jeszcze jedna, doświadczona wokalistka. Telewizja Polska zaprosiła do współpracy również Justynę Steczkowską. Obecność dwóch popularnych gwiazd na jednej scenie to gwarancja wielu muzycznych wrażeń.