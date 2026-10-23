Znamy kolejność występów na Eurowizji Junior 2026. Wiadomo, z jakim numerem zaśpiewa Wiktor Sas

Wiktor Sas wystąpi z siódmym numerem. Kto zaśpiewa przed Polakiem na Eurowizji Junior?

Finałowa rywalizacja w ramach Eurowizji Junior 2026 rozegra się w sobotę, 24 października. Na scenie z polską flagą zaprezentuje się zwycięzca dziewiątego sezonu programu "The Voice Kids", Wiktor Sas, który wykona kompozycję "Gravity". Z informacji przekazanych przez organizatorów wynika, że nasz reprezentant wyjdzie na scenę jako siódmy uczestnik konkursu. Zanim usłyszymy polską propozycję, zaprezentują się wykonawcy z Holandii, Cypru, Portugalii, Czarnogóry, San Marino oraz Francji. Z kolei bezpośrednio po Polaku swój talent zaprezentuje reprezentantka Armenii.

Konkursowy utwór "Gravity" to opowieść o walce z przeciwnościami losu, odrzucaniu zwątpienia i upartym podążaniu za własnymi celami. Podczas występu wokaliście będzie towarzyszyć kwartet tancerek w składzie: Wiktoria Wiśniewska, Kaja Ilska, Alicja Chmiel oraz Kamila Surynt. Całość zaplanowano jako dynamiczne widowisko łączące wokal, choreografię i zaawansowane efekty wizualne.

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Eurowizja Junior 2026. Pełna lista startowa i kolejność państw

Holandia Cypr Portugalia Czarnogóra San Marino Francja Polska - Wiktor Sas, „Gravity” Armenia Malta Włochy Ukraina Macedonia Północna Irlandia Albania Gruzja Hiszpania

W tegorocznej edycji konkursu rywalizować będą przedstawiciele szesnastu europejskich państw. Reprezentant Polski zaśpiewa w pierwszej połowie telewizyjnego widowiska. Chociaż organizatorzy nie udostępnili szczegółowej rozpiski czasowej, według wstępnych szacunków Wiktor Sas rozpocznie swój występ około godziny 21:37. Aby mieć pewność, że nie ominie się polskiego wykonania, nadawcy zalecają oglądanie relacji od samego początku.