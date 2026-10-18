Eurowizja Junior 2026 - tak wygląda występ Wiktora Sasa. Mamy zdjęcia. Co za show!

Zwycięzca 9. edycji show "The Voice Kids", 14-letni Wiktor Sas wystąpi w konkursie Eurowizja Junior 2026. Po wielu tygodniach pracy Polak wraz z ekipą odlecieli Maltę. Na konkursie zaśpiewa piosenkę "Gravity". Zanim wszedł na pokład samolotu, żegnali go na lotnisku oddani wielbiciele jego talentu.

Wiktor Sas w rozmowie z radiem Eska mówił, że choć Malta zablokowała możliwość podwieszeń i podniebnych lotów", czeka nas wspaniałe show. Dotarliśmy do przedpremierowych zdjęć z występu Wiktora!

Wiktor Sas pokaże piękne show na Eurowizji Junior 2026

Wydaje mi się, że bardzo, bardzo dobre show. Bardzo dobry pokaz, bo to naprawdę tyle, ile serca włożyliśmy w tę piosenkę, w ten występ, w to, co się tam zadzieje, to mi się wydaje, że wszyscy to docenią.

Wiktor Sas zapowiedział też, że sceniczna wersja "Gravity" zostanie wzbogacona o wyjątkowe niespodzianki.

Może tak, no jest troszeczkę podobne, ale jest inne, jest inne.

Sas z ekipą wylecieli na Maltę 17 października - tydzień przed decydującym koncertem w ramach Eurowizji Junior 2026 - a już następnego dnia dotarliśmy do zdjęć z prób do występu - zobacz je w naszej galerii.

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Ciężka praca, spektakularne efekty

Warto dodać, że przed pierwszą w życiu zagraniczną podróżą Sasa, 14-latek został również uroczyście pożegnany w swojej rodzinnej miejscowości. W dzień wylotu, na warszawskim lotnisku Okęcie machali całej ekipie fani i przedstawiciele mediów.

Razem z Wiktorem na Maltę poleciały cztery tancerki: Wiktoria Wiśniewska, Kaja Ilska, Alicja Chmiel i Kamila Surynt. Za reżyserię i choreografię show odpowiadają Tomasz Prządka i Tomasz Motyl. Po oficjalnym powitaniu, młodzi artyści zabrali się do pracy. Po kolei czekają ich próby techniczne, występ przed jury, aż po główny koncert, który zobaczymy na żywo w TVP.

Słuchajcie, głosujemy od dwudziestego trzeciego października od godziny 23:59 do godziny 20:59 dwudziestego czwartego października na stronie jest kropka TV, więc słuchajcie, głosujemy na trzy kraje całkowicie bezpłatnie, a potem, gdy zaśpiewają już wszystkie kraje, po dwudziestej pierwszej głosujemy jeszcze raz. Przez 15 minut. Mam nadzieję, że na Polskę

- zaprosił widzów Wiktor Sas w radiu Eska.

Jak głosować na Wiktora Sasa?

24. Konkurs Piosenki Eurowizji Junior 2026 zaplanowano na 24 października w Ta' Qali na Malcie. Wystąpią reprezentanci 16 państw, polski wokalista pojawi się na scenie jako 7. w kolejności. Transmisję widowiska można będzie oglądać w TVP2 od godziny 21:00. Głosowanie jest darmowe, dostępne także dla widzów z Polski, za pośrednictwem platformy jesc.tv.

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Wiktor Sas przed wylotem na Eurowizję Junior 2026