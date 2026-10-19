Stworzyli show Alicji, teraz wspierają San Marino. Polscy eksperci na Eurowizji Junior 2026

Eurowizja Junior 2026 na Malcie zbliża się wielkimi krokami. Na miejscu wydarzenia rozpoczęły się już próby, w których uczestniczył między innymi reprezentant Polski. Jak się jednak okazało tuż przed startem przygotowań, Polacy są też obecni w innej ekipie. Autorzy udanego występu Alicji Szemplińskiej współpracują z San Marino.

Polacy tworzą występ San Marino. Ekipa Alicji Szemplińskiej doceniona za granicą

W maju Alicja Szemplińska przełamała wszelkie negatywne typowania i z rekordowego, drugiego miejsca awansowała do finału Eurowizji 2026, gdzie zdobyła dla Polski najwięcej punktów od jurorów od sukcesu Edyty Górniak w 1994 roku. Wielu fanów konkursu podkreślało, że sprawdził się nie tylko ogromny talent wokalistki, ale także znakomita praca specjalistów od występów na żywo. Polski show w Wiedniu zbierał same pochlebstwa od ekip z innych krajów, co przełożyło się na wyjątkowe zaproszenie.

Podczas Eurowizji Junior 2026 na Malcie polscy specjaliści - Kamil Staszczyszyn, Jacek Dybowski i Oskar Sawicki - realizują występ dla niewielkiego San Marino. Kraj reprezentuje Violamarie z utworem "Ruota panoramica" i wystąpi na scenie jako piąta. Jak podaje "Dziennik Eurowizyjny", Polacy postawili na prostotę, a za oprawę graficzną odpowiada dodatkowo specjalista z Brazylii. Dybowski ma wieloletnie doświadczenie w koncertach telewizyjnych; współtworzył wcześniej także występy Luny i Justyny Steczkowskiej oraz polskie preselekcje do Eurowizji. Staszczyszyn był natomiast reżyserem występu Marianny Kłos na zeszłorocznej Eurowizji Junior, a wcześniej również pracował przy realizacji preselekcji, jak i jako szef prasowy polskiej delegacji na Eurowizji.

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Eurowizja Junior 2026 - o konkursie

24. Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci odbędzie się 24 października na Malcie. Udział biorą reprezentacje 16 krajów - w tym Polski, której barw broni zwycięzca 9. edycji programu "The Voice Kids", Wiktor Sas. Młody wokalista zaśpiewa utwór "Gravity", licząc na głosy widzów z całego świata. Wspierać Polaka można online także z Polski, a transmisja rusza o 21:00 na antenie TVP2 i TVP Polonia.

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