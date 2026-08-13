W PRL-u to imię było prawdziwym hitem. Dziś niemalże nikt nie wybiera go dla swoich córek

Choć klasyczne imiona wracają do łask, to imię żeńskie nie zyskało popularności wśród współczesnych rodziców.

To imię, które nosi kilkaset tysięcy kobiet w Polsce w 2025 roku zostało nadane zaledwie kilkadziesiąt razy.

Sprawdź, o które popularne w okresie PRL-u imię chodzi. Z pewnością znasz kogoś, kto je nosi.

Trendy w nadawaniu imion nieustannie się zmieniają, jednak statystyki rejestru danych PESEL jednoznacznie wskazują, iż w Polsce największym uznaniem cieszą się imiona klasyczne, głęboko zakorzenione w tradycji. Choć w ostatnim czasie coraz częściej możemy spotkać na porodówkach klasyczne formy, to imię Krystyna nie zyskało popularności wśród świeżo upieczonych rodziców.

Krystyna - pochodzenie i znaczenie imienia

Krystyna ma korzenie w języku łacińskim. Wywodzi się od słowa Christianus, oznaczającego "chrześcijanin" lub "należący do Chrystusa". Żeńska forma imienia nawiązuje więc bezpośrednio do chrześcijańskiej tradycji. W różnych językach można spotkać jej odpowiedniki, między innymi Christine, Christina czy Cristina. Do polszczyzny imię Krystyna trafiło wraz z rozwojem chrześcijaństwa i z czasem mocno zadomowiło się w rodzimym kręgu kulturowym. Nie jest to zatem chwilowa moda, lecz imię, które ma za sobą naprawdę kawał historii. Znaczenie imienia wiąże się przede wszystkim z wiarą i przynależnością do chrześcijaństwa. W tradycyjnych interpretacjach Krystynie przypisuje się często takie cechy jak lojalność, odpowiedzialność, stanowczość i przywiązanie do bliskich. Oczywiście nie da się na podstawie samego imienia przewidzieć charakteru człowieka, ale takie skojarzenia przez lata mocno zakorzeniły się w kulturze.

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Popularność imienia Krystyna w Polsce

Największy rozkwit popularności tego imienia przypadł przede wszystkim na XX wiek. Szczególnie często nadawano je dziewczynkom w okresie powojennym i w czasie PRL-u. Krystyna należała wówczas do imion, które można było spotkać niemal na każdym kroku. Dzisiaj sytuacja wygląda inaczej. Rodzice znacznie częściej sięgają po krótsze i modne imiona, dlatego Krystyna nie znajduje się już w ścisłej czołówce najpopularniejszych wyborów. Według rejestru danych PESEL w Polsce żyje 383 140 kobiet, które noszą to imię jako pierwsze, co plasuje je na 12. pozycji wśród najpopularniejszych form żeńskich w kraju. Choć obecnie panuje moda na imiona, które kojarzą nam się z pokoleniem naszych babć, to w 2025 roku imię Krystyna otrzymało jednak zaledwie 89. dziewczynek.

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