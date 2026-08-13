Lisa Eder wraca do skoków narciarskich. Przerwała emeryturę po czterech miesiącach

Zaskakująca decyzja Austriaczki

Lisa Eder ogłosiła zakończenie kariery w kwietniu, co było dużym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę jej świetne wyniki. W poprzednim sezonie 25-letnia zawodniczka odniosła dwa zwycięstwa w zawodach Pucharu Świata. Łącznie dziewięć razy stanęła na podium, co pozwoliło jej zająć czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej.

Jednak jej rozbrat ze sportem nie trwał długo. W środę, w dniu swoich 25. urodzin, Eder poinformowała o powrocie. Pochodząca z Salzburga skoczkini wyznała, że odzyskała dawną radość i motywację do rywalizacji na skoczni.

Powrót do treningów przed sezonem?

Eder, prywatnie partnerka byłego austriackiego skoczka Manuela Fettnera, już wznowiła treningi. Jej celem jest jak najszybszy powrót do wysokiej formy, którą prezentowała w minionym sezonie.

Nadchodzący sezon zimowy w skokach narciarskich zapowiada się niezwykle emocjonująco. Rozpocznie się on 21 listopada w norweskim Lillehammer. W kalendarzu po raz pierwszy znajdzie się kobiecy Turniej Czterech Skoczni, a najważniejszym wydarzeniem sezonu 2026/27 będą mistrzostwa świata w Falun w Szwecji.