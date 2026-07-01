Oficjalnie: Kanada zadebiutuje na Eurowizji. Kraj klonowego liścia wystąpi w konkursie w 2027 roku

Po fali spekulacji sensacyjna wiadomość oficjalnie nadeszła z Kanady. Od 2027 roku ten właśnie kraj będzie pierwszym uczestnikiem Konkursu Piosenki Eurowizji z Ameryki Północnej. Wszystko to za sprawą niedawnych zmian w Europejskiej Unii Nadawców, które umożliwiły członkostwo większej liczbie krajów spoza kontynentu europejskiego.

Kanada oficjalnie na Eurowizji. Nie będzie miała ulgi jak Australia

Europejska Unia Nadawców oraz nadawca publiczny CBC/Radio-Canada potwierdzają, że w 2027 roku Kanada weźmie udział w Konkursie Piosenki Eurowizji. To pierwszy debiut na scenie widowiska od dwunastu lat, kiedy z okazji 60-lecia konkursu w 2015 roku gościnnym uczestnikiem została Australia. Tym razem Kanada otrzymała prawo udziału jako pełnoprawny człowiek, ale nie będzie miała przywileju, który w 2015 roku otrzymali Australijczycy. Przyszłoroczna piosenka z Kanady będzie musiała wystartować w półfinale. Nadawca ogłosi szczegóły wyboru swojego reprezentanta i propozycji w późniejszym terminie.

"Jesteśmy podekscytowani tym, że możemy potwierdzić pokazanie Kanadyjczykom największego na świecie wydarzenia muzycznego. Nasz udział w Konkursie Piosenki Eurowizji, począwszy od przyszłego roku w Bułgarii, pozwoli kanadyjskim talentom na pokazanie się na jednej z najbardziej historycznych scen na świecie. Pozwoli również fanom w Kanadzie na dalsze oglądanie i głosowanie podczas Eurowizji, tak jak to robili przez lata - z dodatkiem emocji związanych z oglądaniem ich własnego kraju reprezentowanego na tej scenie" - czytamy w komunikacie szefowej CBC, Marie-Philippe Bouchard.

30

Dlaczego Kanada będzie na Eurowizji?

Kanadyjska telewizja od kilku dni może dowolnie występować w konkursach, których organizatorem jest Europejska Unia Nadawców. Członkowie tej organizacji postanowili 25 czerwca br. zmienić ponad 70-letnie zasady tak, aby możliwe było członkostwo stacji spoza Europy. Zamiast leżeć w tzw. Europejskim Obszarze Nadawczym, który obejmuje tylko Europę i fragmenty Afryki oraz Azji, teraz nadawcy muszą spełniać specjalne kryteria Rady Europy oraz pochodzić z państw, które mają status obserwatora w tej organizacji. Kanadyjska telewizja należy do tej nowo dodanej grupy i najwidoczniej od razu postanowiła skorzystać z szansy debiutu na Eurowizji.

Eurowizja 2027 - o konkursie

71. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w maju 2027 roku w Bułgarii. Nadawca BTN został organizatorem imprezy po tegorocznym zwycięstwie Dary z hitem "Bangaranga". Faworytem do roli miasta-gospodarza jest Sofia, jednak pojawiły się też inne kandydatury - werdykt poznamy do końca lipca. Pewne jest już to, że od przyszłorocznej edycji wszyscy uczestniczący artyści będą musieli być pełnoletni.

Nadal nie wiadomo, czy do udziału powrócą nadawcy, którzy zbojkotowali tegoroczny jubileusz z powodu dalszej obecności reprezentacji Izraela. W kwestii swojego udziału milczy też na razie Telewizja Polska.

Sonda Eurowizja 2027 - czy Polska powinna wziąć udział? Tak Nie Nie mam zdania