Helena Englert przyłapana po treningach "Tańca z Gwiazdami". Złamała przepisy na hulajnodze

Helena Englert łamie przepisy drogowe na elektrycznej hulajnodze

Córka Beaty Ścibakówny oraz Jana Englerta po wyczerpujących tanecznych zmaganiach zrezygnowała z powrotu samochodem i postawiła na modną hulajnogę elektryczną. Młoda gwiazda trenuje obecnie pod okiem Romana Osadchiyego do nadchodzącej edycji popularnego show stacji Polsat. Aktorka mknęła przez warszawskie ulice, jednak podczas przejażdżki całkowicie zignorowała obowiązujące przepisy i pokonała przejście dla pieszych nie zsiadając z jednośladu. Funkcjonariusze policji za takie zachowanie na drodze mogą wystawić bezwzględny mandat w kwocie stu złotych.

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Helena Englert założyła ciężkie kozaki pomimo ponad 30-stopniowego upału

Termometry w mieście pokazywały grubo ponad trzydzieści stopni Celsjusza, ale początkująca influencerka zdecydowała się na bardzo zaskakującą stylizację. Helena Englert spacerowała po ulicach w ciemnej sukience oraz niezwykle masywnych kozakach uszytych z grubej skóry. Moda często wymaga wyrzeczeń, ale noszenie takiego obuwia w środku lata to zawsze ogromne ryzyko. Bolesne obtarcia i pęcherze na stopach mogłyby skutecznie wykluczyć córkę znanej pary aktorskiej z morderczych treningów do jesiennego "Tańca z gwiazdami". Galerię z jej jazdy zobaczycie tutaj.

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Pary najnowszej edycji programu Taniec z gwiazdami

Dziennikarze portalu Kozaczek ustalili już oficjalny skład jesiennej odsłony tanecznego show. Na popularnym telewizyjnym parkiecie zaprezentuje się wkrótce dwanaście nowych par:

1. Krzysztof Kwiatkowski z Sarą Janicką

2. Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz

3. Piotr "Guma" Gumulec oraz Julia Suryś-Stromecka

4. Helena Englert w parze z Romanem Osadchiym

5. Jasper Sołtysiewicz u boku Darii Sytej

6. Monika Borzym z Michałem Kassinem

7. Dominik Rupiński oraz Estelle Francois

8. Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko

9. Matteo Brunetti w duecie z Izabelą Skierską

10. Karolina "Kaeyra" Baran z Kacprem Rutką

11. Dominik Smaruj u boku Magdaleny Tarnowskiej

12. Izabela Kuna z Michałem Bartkiewiczem

Jan Englert szczerze o środowisku filmowym

Od kałuży po fontannę. Helena Englert pluska się w spocie Polsatu!