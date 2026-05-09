Eurowizja Junior 2026 - kiedy i gdzie się odbędzie? Kto z Polski?

Eurowizja Junior 2026 - kiedy i gdzie?
Eurowizja Junior 2026 odbędzie się - jak zawsze - pod koniec roku. Należy się spodziewać, że koncert zostanie zorganizowany w listopadzie lub grudniu, ale oficjalna data nie została jeszcze potwierdzona przez Europejską Unię Nadawców. Największą tajemnicą jest miejsce, w którym odbędzie się JESC 2026. Rok temu w Tiblisi wygrała Francją, którą reprezentowała młodziutka Lou Deleuze z utworem "Ce Monde". Francuska telewizja publiczna odmówiła jednak organizacji Eurowizji Junior 2026 z powodów finansowych. EBU szukało organizatora wśród innych członków organizacji. Spekuluje się, że wyzwania może podjąć się... Macedonia Północna. Mówi się też o kandydaturze San Marino. Na oficjalne potwierdzenie trzeba jednak jeszcze poczekać.
Eurowizja Junior 2026 - kto z Polski?
Choć Eurowizja Junior 2026 nie ma jeszcze daty i miejsca, ma już reprezentanta Polski! W tym roku Telewizja Polska wybrała swojego kandydata bardzo szybko, ponieważ bilet na Eurowizję Junior 2026 automatycznie dostał zwycięzca tegorocznej edycji programu "The Voice Kids".
Polska na Eurowizji Junior
- 2003 – Katarzyna Żurawik – "Coś mnie nosi" – 16. miejsce
- 2004 – KWADro – "Łap życie" – 17. miejsce
- 2016 – Olivia Wieczorek – "Nie zapomnij" – 11. miejsce
- 2017 – Alicja Rega – "Mój dom" – 8. miejsce
- 2018 – Roksana Węgiel – "Anyone I Want to Be" – 1. miejsce
- 2019 – Viki Gabor – "Superhero" – 1. miejsce
- 2020 – Ala Tracz – "I’ll Be Standing" – 9. miejsce
- 2021 – Sara James – "Somebody" – 2. miejsce
- 2022 – Laura Bączkiewicz – "To The Moon" – 10. miejsce
- 2023 – Maja Krzyżewska – "I Just Need A Friend" – 6. miejsce
- 2024 – Dominik Arim – "All Together" – 12. miejsce
- 2025 – Marianna Kłos – "Brightest Light" – 8. miejsce