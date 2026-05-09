Eurowizja Junior 2026 - kiedy i gdzie się odbędzie? Kto z Polski?

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-05-09 21:37

Eurowizja Junior to najważniejszy konkurs muzyczny dla dzieci w Europie. Co roku młodzi wokaliści występują na wielkiej scenie jako reprezentanci swoich państw. Polsce udało się wygrać dwa razy - z Roksaną Węgiel i Viki Gabor. Kiedy odbędzie się Eurowizja Junior 2026? Kto nas będzie reprezentować w tym roku?

Lou Deleuze
Lou Deleuze Lou Deleuze Lou Deleuze Lou Deleuze
Galeria zdjęć 15

Eurowizja Junior 2026 - kiedy i gdzie?

Eurowizja Junior 2026 odbędzie się - jak zawsze - pod koniec roku. Należy się spodziewać, że koncert zostanie zorganizowany w listopadzie lub grudniu, ale oficjalna data nie została jeszcze potwierdzona przez Europejską Unię Nadawców. Największą tajemnicą jest miejsce, w którym odbędzie się JESC 2026. Rok temu w Tiblisi wygrała Francją, którą reprezentowała młodziutka Lou Deleuze z utworem "Ce Monde". Francuska telewizja publiczna odmówiła jednak organizacji Eurowizji Junior 2026 z powodów finansowych. EBU szukało organizatora wśród innych członków organizacji. Spekuluje się, że wyzwania może podjąć się... Macedonia Północna. Mówi się też o kandydaturze San Marino. Na oficjalne potwierdzenie trzeba jednak jeszcze poczekać. 

ZOBACZ TAKŻE: Lou Deleuze wygrała Eurowizję Junior i stale się rozwija. "To idzie swoim rytmem" [WYWIAD]

Alicja Szemplińska przed wyjazdem na Eurowizję 2026

Eurowizja Junior 2026 - kto z Polski?

Choć Eurowizja Junior 2026 nie ma jeszcze daty i miejsca, ma już reprezentanta Polski! W tym roku Telewizja Polska wybrała swojego kandydata bardzo szybko, ponieważ bilet na Eurowizję Junior 2026 automatycznie dostał zwycięzca tegorocznej edycji programu "The Voice Kids"

Marianna Kłos
Galeria zdjęć 20

Polska na Eurowizji Junior 

  • 2003 – Katarzyna Żurawik – "Coś mnie nosi" – 16. miejsce
  • 2004 – KWADro – "Łap życie" – 17. miejsce
  • 2016 – Olivia Wieczorek – "Nie zapomnij" – 11. miejsce
  • 2017 – Alicja Rega – "Mój dom" – 8. miejsce
  • 2018 – Roksana Węgiel – "Anyone I Want to Be" – 1. miejsce
  • 2019 – Viki Gabor – "Superhero" – 1. miejsce
  • 2020 – Ala Tracz – "I’ll Be Standing" – 9. miejsce
  • 2021 – Sara James – "Somebody" – 2. miejsce
  • 2022 – Laura Bączkiewicz – "To The Moon" – 10. miejsce
  • 2023 – Maja Krzyżewska – "I Just Need A Friend" – 6. miejsce
  • 2024 – Dominik Arim – "All Together" – 12. miejsce
  • 2025 – Marianna Kłos – "Brightest Light" – 8. miejsce
The Voice Kids
Eurowizja junior