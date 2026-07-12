Michał Wiśniewski odpowiada Poli po złożeniu pozwu. Padły mocne słowa o braku klasy

Michał Wiśniewski przerywa milczenie w sprawie rozstania z Polą

Za pośrednictwem nagrania zamieszczonego w serwisie Instagram piosenkarz przyznał, że początkowo nie planował po raz kolejny zabierać głosu na temat rozstania z żoną. Lider Ich Troje otwarcie zaznaczył swoją niechęć do publicznego prania brudów i ciągłego komentowania sprawy.

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Zakończenie małżeństwa piosenkarza z Polą z pewnością nie będzie należało do najłatwiejszych. Kobieta skierowała do sądu bardzo obszerny, bo liczący aż 700 stron pozew, co zwiastuje zaciekłą batalię prawną. Chociaż Michał Wiśniewski wcześniej wydał oficjalne oświadczenie o fiasku ratowania relacji i deklarował milczenie, ostatecznie zdecydował się zmienić swoje podejście do całej sytuacji.

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W opublikowanym materiale wideo artysta nie szczędził gorzkich słów dotyczących zachowania swojej żony w przestrzeni publicznej.

Ale ja nie jestem małym chłopcem do bicia, którego można szturchać za każdym razem, to nie wypada. Walczyłem pięć lat o sprawiedliwość, doczekałem się jej w końcu. Przez ten czas wiele osób popychało mną, jak jakimś małym dzieckiem, które jest kompletnie bezbronne. I ze względu na to, że Paulina Pola Wiśniewska jest matką moich dzieci myślałem, że nie będę się odzywał. Ale nie mogę sobie pozwolić na to. Bo przecież moja rodzina nie składa się tylko z samego Michała Wiśniewskiego. Ja bym sobie nawet na to mógł pozwolić - bardzo często milczę, nie odzywam się, nie komentuję. Ale tym razem absolutnie nie. Bardzo bym prosił, aby trzymać się jednej prostej zasady: te sprawy zostaną rozwiązane w sądzie. Tam nie będzie przestrzeni na kłamstwo, na oszustwo. Tam liczą się fakty. Dajmy sobie szansę, aby dzieci nie musiały tego później oglądać. Żeby to się czasami źle nie zestarzało. Bo żyje się dłużej, niż sprawa, która trwa.

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Nagranie udostępnione przez wokalistę charakteryzowało się dużym spokojem oraz opanowaniem w głosie. Mimo stonowanego przekazu artysta nie powstrzymał się przed wygłoszeniem drobnego przytyku pod adresem swojej wkrótce byłej partnerki.

Ja zdaję sobie sprawę, że to jest trudne, kiedy szuka się atencji, udzieliło się wszystkich wywiadów tego świata, kiedy wzięło się udział we wszystkich podcastach możliwych i wypowiedziało się na każdy możliwy temat. I wierzę w to, że dwa lata korespondencyjnych studiów pozwalają na to, aby być najlepszym psychologiem na świecie. Ale mówię temu dość. I zwracam się z uprzejmą prośbą o odrobinę klasy.

W końcowej części udostępnionego materiału piosenkarz przekazał najbardziej szokującą informację, której jednak część uważnych obserwatorów mogła się domyślać. Gwiazdor oficjalnie potwierdził powrót do relacji z Mandaryną, ujawniając przy tym konkretne informacje dotyczące zdrady i kulisów tego związku.

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