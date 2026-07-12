Zaskakujący zwrot u Rafała Brzozowskiego. Stalkerka nagle obrała za cel Skolima

Były prowadzący teleturniej "Jaka to melodia?" przez długi okres musiał mierzyć się z narastającym zagrożeniem. Wokalista wreszcie zdradził, że był celem obsesyjnej wielbicielki, która ubzdurała sobie, że łączy ich węzeł małżeński. Natrętna fanka zatruwała codzienność nie tylko samemu wokaliście, ale docierała też do jego znajomych i partnerów biznesowych. Sytuacja uległa diametralnej zmianie w momencie, gdy uwaga prześladowczyni skupiła się na innym popularnym piosenkarzu.

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Rafał Brzozowski nękany przez fankę

Piosenkarz gościł ostatnio u Cezarego Wiśniewskiego w formacie "Wersja osobista", gdzie poruszył wątek tego dramatycznego etapu ze swojej przeszłości. Podczas wywiadu szczegółowo opowiedział o zmaganiach z agresywną fanką, całkowicie przekonaną o istnieniu ich fikcyjnego związku małżeńskiego.

Sonda Lubisz muzykę Rafała Brzozowskiego? Tak Nie Nie wiem/nie mam zdania

Sytuacja zaszła na tyle daleko, że wszystkimi zebranymi materiałami musiały ostatecznie zająć się organy ścigania. Były reprezentant Polski na Eurowizji przez równo trzy lata gromadził obszerną dokumentację potwierdzającą niebezpieczne zachowania swojej prześladowczyni.

Skolim nowym celem prześladowczyni Brzozowskiego

Ta kobieta wmówiła sobie, że jest moją żoną. Wyzywała wszystkich moich współpracowników, każdą kobietę, która się pojawiała obok. Stawała się niebezpieczna, ale pojawił się Skolim... I się przełożyła na Skolima! Jestem mu naprawdę bardzo wdzięczny. Teraz twierdzi, że jest żoną Skolima

Powyższe słowa Rafał Brzozowski wypowiedział w niedawnej rozmowie z dziennikiem "Fakt".

Ida Nowakowska na celowniku fanki piosenkarza

Szybko wyszło na jaw, że uciążliwa fanka wcale nie ograniczała swojej aktywności tylko do głównego zainteresowanego. Stalkerka bez skrupułów nawiązywała kontakt z otoczeniem artysty, wysyłając w wiadomościach liczne obelgi oraz bezpodstawne pomówienia. Były gwiazdor TVP zaznaczył, że o agresywnych ruchach kobiety informowała go między innymi Ida Nowakowska.

Ida Nowakowska wysłała mi screen SMS-a do jej męża. Wiadomość z wyzwiskami, żeby on swoją żonę trzymał z daleka ode mnie. Ja jestem w szoku, to są niebezpieczni ludzie.

Analogiczne wiadomości tekstowe pełne niepokojących treści miały trafiać również do skrzynek Izabelli Krzan oraz Marty Manowskiej.

Prokuratura bada sprawę stalkerki Brzozowskiego

Artysta wprost zaznaczył, że skala problemu zmusiła do interwencji przedstawicieli odpowiednich służb. Z jego relacji wynika, że pracujący nad tą sprawą prokurator poważnie brał pod uwagę wysłanie uciążliwej kobiety na dogłębną diagnozę specjalistyczną.

Rozmawiałem z panem prokuratorem, który tę sprawę prowadzi i on chce doprowadzić do badania psychiatrycznego tej osoby.

Obecnie piosenkarz wreszcie zaznaje spokoju. Jak stanowczo podkreślił, niebezpieczna wielbicielka kompletnie odpuściła nękanie jego osoby, ponieważ przeniosła całą swoją obsesyjną uwagę bezpośrednio na Skolima.

Rafał Brzozowski wdzięczny koledze z branży

Takim właśnie stwierdzeniem Rafał Brzozowski ostatecznie zamknął ten trudny temat ze swojego życia.

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