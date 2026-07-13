Ranking ATP. Wielki skok Huberta Hurkacza

Zmiany pozycji polskich tenisistów

W najnowszym notowaniu rankingu ATP Hubert Hurkacz przesunął się z 96. na 68. miejsce w zestawieniu najlepszych tenisistów. To duży krok w przód dla polskiego zawodnika, który w poprzednim roku nie startował w Wimbledonie przez kłopoty z kolanem, a w tej edycji dotarł do 1/8 finału.

Inny los spotkał Kamila Majchrzaka, który zanotował spadek w rankingu. Zszedł z 45. na 66. pozycję w aktualnym notowaniu. Jest to konsekwencja odpadnięcia w drugiej rundzie tegorocznego Wimbledonu, podczas gdy rok wcześniej grał w 1/8 finału.

Kto prowadzi na szczycie ATP?

Liderem rankingu ATP niezmiennie pozostaje Włoch Jannik Sinner, triumfator Wimbledonu, który niedawno obronił prestiżowy tytuł na londyńskich kortach. Ma bezpieczną przewagę nad resztą stawki w światowym tenisie.

Na drugą pozycję awansował Niemiec Alexander Zverev, finalista z Londynu. Jego strata do lidera wynosi blisko pięć tysięcy punktów. Na trzecie miejsce spadł leczący obecnie kontuzję Hiszpan Carlos Alcaraz.