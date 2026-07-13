Ranking WTA z nowym osiągnięciem Sabalenki. Jak daleko w zestawieniu jest Świątek?

Aryna Sabalenka goni legendy w rankingu WTA

Aryna Sabalenka, która od 21 października 2024 roku nieprzerwanie zajmuje fotel liderki, rozpoczęła w poniedziałek 99. tydzień panowania w swojej karierze. Białorusinka znajduje się obecnie na dziesiątej pozycji w zestawieniu tenisistek najdłużej otwierających światową listę. Ten rezultat potwierdza jej niezwykle silną i stabilną pozycję we współczesnych rozgrywkach zawodowych.

Aby poprawić swoją lokatę w tej prestiżowej klasyfikacji, aktualna pierwsza rakieta świata musi podtrzymać zwycięską passę. Do zrównania się z dziewiątą na liście Belgijką Justine Henin brakuje jej dokładnie 18 tygodni prowadzenia. Każdy kolejny wygrany turniej zwiększa jej szanse na wyprzedzenie legendarnych poprzedniczek.

Jakie miejsce zajmuje Iga Świątek w zestawieniu?

Znakomitym wynikiem w klasyfikacji wszech czasów może pochwalić się Iga Świątek, wyprzedzająca Białorusinkę. Raszynianka spędziła na szczycie łącznie 125 tygodni, co daje jej siódme miejsce w tym historycznym podsumowaniu. 25-letnia tenisistka zadebiutowała w roli numer jeden 4 kwietnia 2022 roku jako pierwsza Polka w historii, przejmując pozycję po kończącej karierę sportową Ashleigh Barty z Australii.

Pierwszy okres panowania polskiej zawodniczki trwał 75 tygodni i dobiegł końca 11 września 2023 roku właśnie na rzecz Sabalenki. Po ośmiu tygodniach przerwy raszynianka zdołała wrócić na pierwsze miejsce, utrzymując je przez 50 kolejnych notowań. Sam ranking, tworzony przez Women's Tennis Association od 3 listopada 1975 roku, wciąż ma jedną absolutną rekordzistkę - Niemkę Steffi Graf, która przewodziła stawce przez 377 tygodni.