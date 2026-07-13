Ranking WTA to bolesny spadek Igi Świątek. Kto znalazł się na podium

Dlaczego Iga Świątek zanotowała bolesny spadek

W najnowszym światowym zestawieniu tenisistek Iga Świątek spadła z trzeciej na ósmą lokatę. Polka straciła wiele punktów po wczesnym odpadnięciu z Wimbledonu. W tegorocznej edycji turnieju w Londynie zakończyła zmagania już na etapie trzeciej rundy. Warto przypomnieć, że w ubiegłym sezonie to właśnie ona triumfowała na tamtejszych kortach trawiastych. Ten niespodziewany wynik bezpośrednio przełożył się na jej obecną pozycję w tabeli.

Liderką zestawienia od 21 października 2024 roku pozostaje niezmiennie Białorusinka Aryna Sabalenka. Obecnie jej przewaga nad drugą Kazaszką Jeleną Rybakiną wynosi już zaledwie 407 punktów. Sabalenka również zanotowała w Londynie słabszy występ niż w poprzednim roku. Tegoroczną edycję zakończyła na etapie 1/8 finału. W zeszłym sezonie zdołała awansować w tych prestiżowych rozgrywkach aż do półfinału.

Jak wyglądają pozycje pozostałych reprezentantek Polski

W czołówce doszło do kilku innych bardzo istotnych przetasowań punktowych. Trzecie miejsce w zestawieniu zajmuje obecnie amerykańska tenisistka Jessica Pegula. Czeskie finalistki tegorocznego Wimbledonu awansowały na najwyższe pozycje w swoich dotychczasowych karierach. Triumfatorka londyńskiego turnieju, Linda Noskova, plasuje się obecnie na siódmej lokacie. Z kolei pokonana w wielkim finale Karolina Muchova znalazła się na wysokim, szóstym miejscu.

Inne polskie tenisistki nie zanotowały drastycznych zmian w swoich najnowszych notowaniach. Maja Chwalińska nieznacznie osunęła się w dół, spadając z dwudziestej pierwszej na dwudziestą drugą pozycję. Magdalena Fręch wciąż bez zmian utrzymuje swoją czterdziestą czwartą lokatę. Magda Linette awansowała z pięćdziesiątego dziewiątego na pięćdziesiąte pierwsze miejsce w globalnym spisie. W klasyfikacji The Race przewodzi Rosjanka Mirra Andriejewa z dorobkiem 4999 punktów, Świątek jest dwunasta (1954 punkty), a Chwalińska zajmuje dwudzieste pierwsze miejsce (1464 punkty).