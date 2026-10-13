Edyta Herbuś wynurza się z wody jak zjawiskowa syrena. Trudno oderwać wzrok od jej figury

Początki kariery w "Tańcu z Gwiazdami" i droga na szczyt show-biznesu

Od dwóch dekad Edyta Herbuś (45 l.) stanowi nieodłączny element polskiego show-biznesu, łącząc talenty taneczne, wokalne oraz aktorskie. Popularność przyniósł jej udział w kultowym formacie "Taniec z Gwiazdami", gdzie stawiała pierwsze kroki jako tancerka partnerująca znanym osobistościom. Obecnie jest na tyle rozpoznawalna, że bez problemu sama mogłaby wystąpić w roli gwiazdy programu. Artystka od dawna gości na salonach i zaliczana jest do śmietanki towarzyskiej.

Dziś jej kariera toczy się głównie poza parkietem tanecznym, a artystka realizuje się w produkcjach telewizyjnych i spektaklach. W dorobku Edyty Herbuś znajdują się role w popularnych serialach, takich jak "Klan", "Bodo", "Barwy szczęścia" oraz "Przyjaciółki". Gwiazda nie stroni również od programów rozrywkowych, czego dowodem jest jej udział w 22. odsłonie muzycznego show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Obecnie fani mogą śledzić poczynania tancerki w programie "Azja Express". W pełnym wyzwań wyścigu Edycie Herbuś partneruje Piotr Bukowiecki, z którym tworzy parę w życiu prywatnym od blisko dziewięciu lat. Ostatnio wyemitowany odcinek przyniósł duetowi awans do kolejnego etapu rywalizacji na antenie stacji TVN.

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Edyta Herbuś zniewala figurą w błękitnym kostiumie kąpielowym

Choć telewizyjna emisja wyścigu trwa w najlepsze, artystka powróciła już do stolicy i codziennych obowiązków zawodowych. Mimo napiętego grafiku znajduje chwile na odpoczynek, co udokumentowała chociażby fotografią z kąpieli w wannie, zamieszczoną na swoim instagramowym profilu.

Aby nieco urozmaicić jesienną aurę, celebrytka udostępniła również krótki film zarejestrowany nad jeziorem. Na nagraniu widać, jak Edyta Herbuś w błękitnym stroju kąpielowym wynurza się z tafli wody, po czym z elegancją wchodzi na drewniany podest. Ten kadr był doskonałą okazją, by pochwalić się nienaganną, wysportowaną figurą przed licznym gronem obserwatorów.

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