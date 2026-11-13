Margaret rzadko mówi o rodzicach. Teraz wyjawiła całą prawdę. "Przeżywają, gdy piszą o mnie źle"

Margaret wkroczyła w nową muzyczną erę. Na rynku ukazał się właśnie jej nowy album "TRIPOLAR". Jest to o tyle wyjątkowe wydawnictwo, bo składające z trzech części. Artystka postanowiła podzielić znajdujący się na nim materiał na EP-ki: "Body", "Voice" oraz "Mind". Tę trzecią zwiastował singiel "List do starych". Gwiazda listopadowego wydania magazynu "ESKA Story" wyznała, że kawałek ma dla niej szczególnie ważne znaczenie. Opowiada bowiem o leczenie relacji rodzinnych.

Każdy z nas ma takie pozawiązywane supełki w kategorii "rodzina". Chciałabym, żeby ten utwór pomógł nam rozmawiać, bo tak naprawdę każde pokolenie ma swoje problemy, swoje traumy i dobrze byłoby te traumy zacząć rozplątywać, nie przekazywać ich dalej - powiedziała w rozmowie z Eską.

Artystka zdradziła nam, że po usłyszeniu kawałka jej tata postanowił do niej zadzwonić, by powiedzieć, jak bardzo jest z niej dumny.

WYWIAD - MARGARET - ESKA STORY

Margaret o rodzicach

W wywiadzie dla "ESKA Story" Margaret otworzyła się na temat swoich relacji z mamą i tatą, którzy w życiu codziennym są nauczycielami. Wokalistka wyznała, że oboje bardzo przeżywają negatywne publikacje pojawiające się na jej temat w sieci i prasie.

Oni na pewno są bardzo dumni, ale myślę, że jak przychodzą momenty, w których mówi się o mnie źle, a też takie są i były, bardzo to przeżywają. W takiej małej społeczności odczuwa się to dużo bardziej. Ja mieszkam w lesie, to te jelenie za dużo mi nie mówią, ale do moich rodziców to dociera. Oni realnie to przeżywają, realnie się o mnie martwią, kiedy nie powinni, bo te rzeczy są wyssane z palca. Mają z tym dużo większy kontakt niż ja mam - powiedziała w rozmowie z Maksem Kluziewiczem.