Tak rodziła się legenda polskiej sceny. Początki kariery Beaty Kozidrak

Beata Kozidrak, a właściwie Beata Elżbieta Pietras, przyszła na świat 4 maja 1960 roku w Lublinie. Muzyka była obecna w jej domu od najmłodszych lat, a ona sama, wraz z rodzeństwem, chętnie umilała śpiewem rodzinne uroczystości. Choć w młodości trenowała balet, szermierkę i gimnastykę artystyczną, to właśnie pasja do śpiewania okazała się najsilniejsza. Już w liceum występowała w szkolnym chórze i lokalnych zespołach. Prawdziwy przełom nastąpił w 1978 roku, kiedy wspólnie z bratem Jarosławem założyła zespół Bajm. Dołączyli do nich Andrzej Pietras i Marek Winiarski, tworząc formację, która na zawsze miała zmienić oblicze polskiej muzyki.

Ich droga na szczyt rozpoczęła się od piosenki turystycznej. Z utworem „Piechotą do lata” zdobyli drugie miejsce w konkursie „Debiutów” na festiwalu w Opolu. To był moment, który otworzył im drzwi do wielkiej kariery. Beata, pewna swojej artystycznej drogi, odrzuciła nawet propozycję dołączenia do chórku Maryli Rodowicz, by w pełni poświęcić się autorskiemu projektowi. W 1983 roku ukazał się debiutancki album zespołu, zatytułowany po prostu "Bajm", który sprzedał się w rekordowym nakładzie ponad pół miliona egzemplarzy. To z tej płyty pochodzą nieśmiertelne przeboje, takie jak „Józek, nie daruję ci tej nocy”, „Co mi Panie dasz” czy „Nie ma wody na pustyni”.

W takich wnętrzach mieszka Beata Kozidrak! "Otaczam się tylko złotem, bo pasował mi ten kolor"

Nie tylko wokalistka. Beata Kozidrak zaskakiwała też na ekranie

Choć Beata Kozidrak jest przede wszystkim ikoną sceny muzycznej, jej talent i charyzma wielokrotnie przyciągały uwagę twórców filmowych i telewizyjnych. Jedną z jej najbardziej pamiętnych ról była kreacja księżniczki z rock-planety w kultowym filmie "Pan Kleks w kosmosie" z 1988 roku. Specjalnie na potrzeby tej produkcji nagrała piosenkę „Ratujmy kosmos”. Po latach artystka pojawiła się gościnnie w popularnym serialu komediowym "Niania", gdzie zagrała samą siebie, udowadniając, że ma również spory dystans do siebie.

Jej działalność medialna nie ograniczała się jednak do aktorstwa. Widzowie mogli oglądać ją w zupełnie nowej roli – jurorki i trenerki w popularnych programach telewizyjnych. W 2012 roku była trenerką chóru z Lublina w programie TVP2 "Bitwa na głosy". Zasiadała także w fotelu kapitanki jury w drugiej edycji show Polsatu "Śpiewajmy razem. All Together Now", gdzie oceniała występy aspirujących wokalistów. Jej ogromne doświadczenie sceniczne i medialne sprawiło, że doskonale odnalazła się w tych formatach.

Charyzma, potężny głos i teksty, które zna cała Polska. Oto fenomen Beaty Kozidrak

Beata Kozidrak to artystka, której nie da się pomylić z nikim innym. Jej fenomen opiera się na unikalnym połączeniu potężnego, czterooktawowego głosu, niezwykłej energii scenicznej i talentu do pisania tekstów, które trafiają prosto w serca słuchaczy. To ona jest autorką słów do największych przebojów Bajmu, takich jak „Biała armia”, „Ta sama chwila” czy „Dwa serca, dwa smutki”. Jej utwory, zarówno te rockowe, jak i balladowe, stały się ścieżką dźwiękową życia kilku pokoleń Polaków.

Widzowie pokochali ją za autentyczność, odwagę i bezkompromisowość. Nigdy nie bała się wyrażać siebie poprzez muzykę i wizerunek. Na scenie jest wulkanem energii, a prywatnie – inspiracją dla wielu kobiet. Za swoją idolkę uważa ją między innymi Edyta Górniak. Jej wpływ na polską muzykę i kulturę jest nie do przecenienia, co potwierdzają liczne nagrody, w tym pięć Fryderyków, Złota Karolinka w Opolu, Bursztynowy Słowik oraz przyznany w 2025 roku honorowy Złoty Fryderyk za całokształt twórczości.

Zmieniała się jak kameleon. Niezwykła metamorfoza Beaty Kozidrak na przestrzeni dekad

Wizerunek Beaty Kozidrak od zawsze był równie ważny, co jej muzyka. Artystka jest prawdziwą ikoną stylu, która na przestrzeni ponad czterech dekad kariery przeszła spektakularną metamorfozę. W latach 80. jej znakiem rozpoznawczym były natapirowane blond włosy, mocny makijaż i rockowe stylizacje zdominowane przez skórę i dżins. Była symbolem buntu i wolności, a jej wygląd idealnie wpisywał się w charakter muzyki Bajmu z tamtego okresu.

W kolejnych latach jej styl ewoluował. W latach 90. i 2000. stawiała na bardziej eleganckie, kobiece kreacje, nie rezygnując jednak z drapieżnego pazura. Dziś Beata Kozidrak to synonim scenicznej diwy. Jej stylizacje są odważne, ekstrawaganckie i pełne blasku. Artystka nie boi się eksponować swojej sylwetki, wybierając krótkie sukienki, wysokie kozaki i efektowną biżuterię. Każde jej publiczne pojawienie się jest szeroko komentowane, a jej wygląd przez lata nieustannie inspiruje i udowadnia, że wiek to tylko liczba.

Miłość, rodzina i trudne chwile. Prywatne życie ikony polskiej sceny

Życie prywatne Beaty Kozidrak, choć chronione przed mediami, zawsze budziło ogromne zainteresowanie. W 1979 roku poślubiła Andrzeja Pietrasa, współzałożyciela i menedżera Bajmu. Przez lata tworzyli jeden z najsłynniejszych związków w polskim show-biznesie, zarówno na scenie, jak i prywatnie. Owocem ich miłości są dwie córki: Katarzyna oraz Agata. Po 37 latach małżeństwa, w 2016 roku, para zdecydowała się na rozwód, pozostając jednak w relacjach zawodowych. Dziś artystka jest również dumną babcią.

Jej życie nie było jednak pozbawione trudnych momentów. We wrześniu 2021 roku całą Polskę obiegła informacja o zatrzymaniu wokalistki za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Sprawa zakończyła się prawomocnym wyrokiem sądu, a artystka publicznie przeprosiła za swoje zachowanie. Pod koniec 2024 roku media poinformowały o problemach zdrowotnych gwiazdy – zdiagnozowano u niej nowotwór, co zmusiło ją do tymczasowego wycofania się z życia publicznego, by skupić się na leczeniu.

Co dziś słychać u Beaty Kozidrak? Artystka zaskoczyła fanów po przerwie

Po ogłoszeniu problemów zdrowotnych pod koniec 2024 roku, Beata Kozidrak na kilka miesięcy zniknęła z mediów, poświęcając czas na rekonwalescencję. Jej fani z niecierpliwością wyczekiwali informacji o jej stanie zdrowia i powrocie na scenę. Ostatnim utworem, który wydała przed przerwą, był singiel „Kochaj mnie znów” z listopada 2024 roku. Ciszę przerwał jej niespodziewany występ w sierpniu 2025 roku. Artystka pojawiła się gościnnie podczas koncertu Męskie Granie Orkiestry, wywołując euforię wśród publiczności. Jej powrót na scenę został odebrany jako symbol siły i determinacji w walce z chorobą, dając fanom nadzieję na dalszą artystyczną działalność ich idolki.