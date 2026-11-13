Męskie Granie 2026 prezentuje nowy singiel. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino sięgnęli po przebój Maanamu

Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino nagrali nową wersję przeboju Maanamu

Wielbiciele trasy koncertowej od dawna wypatrywali tej premiery. Tworzący Męskie Granie Orkiestrę 2026 Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino zmierzyli się z prawdziwym klasykiem rodzimej sceny muzycznej. Artyści przygotowali świeżą aranżację słynnej piosenki „Kocham Cię, kochanie moje” z dorobku grupy Maanam, a nagranie to oficjalnie zapowiada album podsumowujący tegoroczne koncerty.

Utwór trafił już do wszystkich popularnych serwisów streamingowych, dzięki czemu fani mogą ponownie poczuć koncertową atmosferę mijającego lata z występów w całym kraju. Nieoczywiste podejście do znanych kompozycji oraz wyjątkowe kolaboracje na scenie od lat stanowią główny wyróżnik tego popularnego projektu muzycznego.

Igor Herbut - Koncert MUZO - Jasny

Kiedy premiera płyty Męskie Granie 2026? Ruszyła przedsprzedaż albumu

Wakacyjne tournée, które cieszy się statusem jednej z najważniejszych imprez muzycznych w Polsce, po raz kolejny doczeka się fizycznego wydania. Uczestnicy koncertów w sześciu polskich miastach już niedługo będą mogli odświeżyć swoje wspomnienia spod sceny za sprawą specjalnego dwupłytowego wydawnictwa z tegorocznej trasy.

Oficjalna premiera krążka „Męskie Granie 2026” odbędzie się 27 listopada. Słuchacze zainteresowani zakupem tradycyjnej wersji płytowej mogą już teraz składać zamówienia w ramach trwającej przedsprzedaży. Wydawnictwo stanowi świetną pamiątkę dla osób, które przez całe lato wspólnie z wykonawcami śpiewały na żywo polskie hity.

Męskie Granie Orkiestra 2026 i lista utworów na nowej płycie

Odświeżony przebój Maanamu stanowi zaledwie ułamek materiału przygotowanego na nadchodzące wydawnictwo. Tradycyjnie już członkowie orkiestry oprócz zupełnie nowych kompozycji zarejestrowali też własne interpretacje innych znanych piosenek. W tej edycji Igor Herbut, Zalia oraz Vito Bambino wzięli na warsztat również takie szlagiery jak „Tańcz, głupia, tańcz”, „Ten sen” oraz „Tyle słońca w całym mieście”.

Na krążku znajdą się także oficjalne hymny promujące tegoroczną trasę, czyli autorskie single „Nareszcie” i „Tańczę”. Obie te kompozycje cieszyły się ogromną popularnością i porywały do zabawy wielotysięczny tłum zgromadzony na koncertach podczas siedemnastej odsłony cyklu.

Organizatorzy podsumowują Męskie Granie 2026 i wyjątkowe projekty

Podczas wakacyjnych koncertów publiczność mogła podziwiać nie tylko głośne powroty i dedykowane projekty specjalne, ale także występy debiutantów, dla których była to pierwsza okazja do zagrania przed tak dużym audytorium. Twórcy wydarzenia zwracają uwagę, że fundamentem sukcesu całej inicjatywy niezmiennie pozostaje zestawianie ze sobą odległych muzycznych środowisk.

„Męskie Granie od lat udowadnia, że najciekawsze muzyczne historie rodzą się ze spotkań artystów reprezentujących różne pokolenia, wrażliwości i muzyczne światy. Album Męskie Granie 2026 jest zapisem tej wyjątkowej energii: twórczych dialogów, nieoczywistych połączeń i nowych interpretacji, które pokazują, jak wiele może wydarzyć się, gdy muzyka nie zna granic” – mówi Dorota Nowakowska-Postolko, senior brand managerka marki Żywiec.