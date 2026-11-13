Był support, teraz wspólna piosenka. Blanka połączyła siły z Jasonem Derulo!

Udział w Eurowizji 2023 umożliwił Blance na zaistnienie również w świadomości zagranicznych słuchaczy. Piosenki Polki były notowane m.in. w Wielkiej Brytanii, Czechach oraz na Litwie. W ostatnim czasie reprezentantka naszego kraju w największym konkursie muzycznym na świecie postawiła na śpiewanie w języku ojczystym. Nie oznacza to jednak, że porzuciła plany podboju także globalnych rynków. Pomóc w osiągnięciu celu może jej najnowsza współpraca. Blanka połączyła siły ze światową gwiazdą, a mianowicie samym Jasonem Derulo, przed którym miała okazję zagrać support w 2024 roku. Już wtedy między nimi zaiskrzyło!

Blanka o ideale mężczyzny. Taki musi być, by skraść jej serce

Blanka grała support przed Jasonem Derulo

W 2024 roku Blanka miała okazję zagrać koncert przed Jasonem Derulo. Zagraniczny wokalista jako jeden z pierwszych dostrzegł potencjał w polskiej gwieździe. Nikt wówczas nie spodziewał się jednak tego, że za dzieleniem jednej sceny i wspólnymi tik tokami pójdzie pełnoprawna współpraca muzyczna.

Blanka o Jason Derulo nagrali razem piosenkę

W piątek 13 listopada Blanka pochwaliła się piosenką z Jasonem Derulo. "Delete Me" to bardzo dynamiczny, klubowy numer, który ma szansę zagościć na playlistach i rozkręcić niejedną imprezę - w Polsce i na całym świecie. Piosenkarz posiada ponad 40 milionów miesięcznych słuchaczy w serwisie muzycznym Spotify i ma na swoim koncie współprace z takimi ikonami jak Nicki Minaj, David Guetta, Adam Levine czy Maluma.

Blanka promuje piosenkę z Derulo

W social mediach Blanki pojawiły się nagrania do "Delete Me". Wokalistka po raz kolejny udowodniła, że jeśli chodzi o taniec, to ma go we krwi. Nawet w najbardziej skomplikowanych choreografiach nie ustępuje profesjonalnym tancerzom.