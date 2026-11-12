Hotel z filmu "Kevin sam w Nowym Jorku" do zamknięcia. Turyści nie odwiedzą już tego słynnego miejsca

Słynny Hotel Plaza w Nowym Jorku, znany z filmu "Kevin sam w Nowym Jorku", jest rzeczywistym obiektem z bogatą historią, otwartym w 1907 roku przy Piątej Alei.

Hotel zyskał globalną rozpoznawalność w 1992 roku dzięki filmowi, w którym Kevin McCallister zamieszkał w jego luksusowych wnętrzach.

W październiku 2026 roku ogłoszono, że hotel zostanie zamknięty na co najmniej cztery lata, począwszy od stycznia 2027 roku, z powodu kompleksowego remontu elewacji.

Podczas renowacji, która potrwa do około 2031 roku, hotel nie będzie przyjmował gości, co oznacza brak możliwości jego odwiedzania przez turystów i fanów filmu.

Hotel z filmu "Kevin sam w Nowym Jorku" istnieje naprawdę

Nie jest to filmowa dekoracja stworzona na potrzeby hollywoodzkiej produkcji. Hotel Plaza znajduje się przy Piątej Alei, tuż obok Central Parku na Manhattanie. Jego historia sięga początku XX wieku, a dokładniej 1 października 1907 roku, kiedy oficjalnie przyjął pierwszych gości. Budynek zaprojektował znany architekt Henry J. Hardenbergh, który postawił na styl przypominający francuski pałac. Marmurowe wykończenia, eleganckie sale i bogato zdobione wnętrza szybko uczyniły z tego miejsca jeden z najbardziej rozpoznawalnych adresów w Nowym Jorku. Przez kolejne dekady Plaza gościła znane osobistości, artystów i ludzi świata kultury. Wśród jej słynnych gości znaleźli się między innymi członkowie zespołu The Beatles czy pisarz F. Scott Fitzgerald. Hotel nie potrzebował więc filmu, aby zapracować na swoją renomę. Hollywood sprawiło jednak, że poznał go cały świat.

"Kevin sam w Nowym Jorku" rozsławił hotel na całym świecie

Prawdziwy przełom w popkulturowej rozpoznawalności obiektu przyniósł rok 1992. Właśnie wtedy na ekrany kin trafił film "Kevin sam w Nowym Jorku", w którym główny bohater, grany przez Macaulaya Culkina, przypadkowo trafia do Nowego Jorku i postanawia zamieszkać w luksusowym hotelu. Kevin wykorzystuje kartę kredytową ojca, by zameldować się w jednym z najbardziej ekskluzywnych miejsc w mieście. Zamawia obsługę pokojową, korzysta z hotelowych wygód i szybko przekonuje się, że życie w takim miejscu potrafi być naprawdę przyjemne. Sceny z Plazą do dziś należą do najbardziej pamiętnych fragmentów świątecznej komedii. Po premierze filmu hotel stał się celem podróży wielu turystów. Niektórzy chcieli po prostu zobaczyć słynny budynek, inni marzyli o wejściu do środka i poczuciu atmosfery znanej z ekranu. Zainteresowanie nie ograniczało się zresztą do okresu świątecznego. Dla fanów Kevina była to jedna z tych atrakcji, które koniecznie trzeba zobaczyć podczas pobytu w Nowym Jorku.

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Plaza zostanie zamknięta. Remont potrwa co najmniej cztery lata

Miłośnicy filmowych podróży mają jednak powód do rozczarowania. W październiku 2026 roku poinformowano, że hotel zostanie zamknięty na czas szeroko zakrojonych prac renowacyjnych. Rozpoczęcie remontu zaplanowano na styczeń 2027 roku, a jego realizacja ma potrwać przynajmniej cztery lata. Głównym powodem zamknięcia jest konieczność naprawy i odnowienia zabytkowej elewacji budynku. Prace mają być skomplikowane ze względu na historyczny charakter obiektu oraz obowiązujące wymogi dotyczące ochrony zabytków. Nie chodzi więc wyłącznie o kosmetyczne poprawki, ale o poważne przedsięwzięcie wymagające odpowiedniego przygotowania. W czasie remontu hotel nie będzie przyjmował gości, co oznacza również brak możliwości odwiedzania jego wnętrz przez turystów. Według obecnych zapowiedzi przerwa potrwa co najmniej do 2031 roku. Dokładna data ponownego otwarcia nie została jednak ostatecznie potwierdzona.

Fani Kevina będą musieli uzbroić się w cierpliwość

Dla wielu osób Plaza to coś więcej niż kolejny luksusowy hotel na mapie Nowego Jorku. To miejsce mocno związane z filmem, który od lat powraca na ekrany w okresie Bożego Narodzenia. Nic dziwnego, że informacja o kilkuletnim zamknięciu zasmuciła wielu turystów. Na ponowne odwiedziny przyjdzie jeszcze poczekać. Jest jednak nadzieja, że po zakończeniu prac słynny nowojorski obiekt odzyska dawny blask i ponownie będzie mógł przyjmować gości.

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