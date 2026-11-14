Ruszyły odcinki na żywo w "The Voice of Poland". Gwiazdy TVP zachwyciły na ściance

Telewizyjne widowisko "The Voice of Poland" stanowi nie tylko doskonałą platformę dla obiecujących wokalistów marzących o podbiciu rynku muzycznego, ale jest również okazją do zaprezentowania nieszablonowych rozwiązań modowych. Podczas pierwszego odcinka na żywo w trwającej właśnie edycji gwiazdy programu udowodniły, że mają wyczucie stylu.

Odcinki na żywo w "The Voice of Poland". Zasady głosowania SMS i decyzje trenerów

W sobotę 14 listopada wokaliści po raz pierwszy w tym sezonie poddali się bezpośredniej ocenie publiczności przed telewizorami. Rezultaty głosowania SMS-owego zadecydowały o automatycznym awansie dwóch najlepiej ocenionych wykonawców z każdej ekipy. Następnie trenerzy musieli podjąć trudną decyzję o dalszym losie pozostałych podopiecznych, wybierając zaledwie jedną osobę do dalszego etapu i tym samym żegnając drugą z programem "The Voice of Poland".

Zobacz też: Eurowizja Azja 2026 - kto wygrał? Wyniki historycznej edycji zaskoczyły fanów

Gwiazdy na ściance. Nie tylko trenerzy zachwycili na czerwonym dywanie

Bezpośrednio przed rozpoczęciem transmisji na żywo znane osobistości związane z produkcją pojawiły się na ściance, aby zapozować fotoreporterom. Wśród nich znaleźli się gospodarze widowiska, czyli Paulina Chylewska oraz Maciej Musiał, którym towarzyszyli Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski. Na czerwonym dywanie zaprezentowali się również jurorzy oraz goście specjalni, a w tym gronie pojawił się triumfator formatu "The Voice Kids", Marcin Maciejczak. Fotki prosto z planu "The Voice of Poland" znajdziecie w naszej galerii poniżej.

22

Kiedy finał 17. edycji "The Voice of Poland"?

Po zakończeniu etapu nokautów, którego wyjątkowa emisja odbyła się 11 listopada, Telewizja Polska pokazała w sobotę 14 listopada pierwszą odsłonę występów na żywo. Widzowie zobaczą jeszcze zmagania na poziomie ćwierćfinału oraz półfinału, natomiast wielki finał tej edycji "The Voice of Poland" zaplanowano na 5 grudnia, kiedy to poznamy ostatecznego zwycięzcę.

Sonda Oglądasz "The Voice of Poland"? TAK NIE