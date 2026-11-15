Łukasz Żal zdobył Złotą Żabę na ToruńCAMERIMAGE. To trzeci wspólny film z Pawłem Pawlikowskim

Finał 34. edycji festiwalu ToruńCAMERIMAGE

W sobotę, 14 listopada, dobiegła końca 34. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego ToruńCAMERIMAGE, czyli wydarzenia skupionego na sztuce i pracy operatorów filmowych. Wręczane na tej imprezie Złote Żaby należą do najbardziej prestiżowych nagród w branży kinematograficznej. W gronie dotychczasowych triumfatorów tego konkursu nie brakuje artystów, którzy mają na koncie nominacje do Oscara lub zdobyli te statuetki.

Historia wydarzenia sięga 1993 roku, kiedy to impreza wystartowała w Toruniu i gościła tam nieprzerwanie do 1999 roku. W kolejnych latach organizatorzy przenieśli festiwal najpierw do Łodzi, a następnie do Bydgoszczy, by w 2019 roku ostatecznie powrócić do Torunia. Tegoroczna odsłona po raz pierwszy odbyła się pod oficjalnym szyldem ToruńCAMERIMAGE.

Filmowe święto rozpoczęło się 7 listopada, a pokazy i wydarzenia towarzyszące trwały przez cały tydzień. Punkt kulminacyjny stanowiła uroczysta gala zamknięcia zorganizowana w sobotę, 14 listopada, podczas której ogłoszono nazwiska zdobywców Złotej, Srebrnej oraz Brązowej Żaby.

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Wyniki ToruńCAMERIMAGE 2026. Łukasz Żal ze Złotą Żabą za film "Ojczyzna"

O główną nagrodę tegorocznego festiwalu rywalizowało łącznie piętnaście produkcji. Zakwalifikowane tytuły reprezentowały skrajnie różne gatunki i światy, od opowieści biblijnej, przez dramat wojenny, aż po fantazję opowiadającą o mężu wykonanym z wikliny. Wszystkie te dzieła udowadniają jednak, że warstwa wizualna stanowi potężne narzędzie w przekazywaniu historii, które na długo zapadają widzom w pamięć.

Najważniejsze wyróżnienie imprezy, czyli Złota Żaba, trafiło w ręce Łukasza Żala za zdjęcia do obrazu "Ojczyzna" w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Dla tego duetu filmowców była to już trzecia wspólna praca na planie zdjęciowym po wcześniejszych produkcjach "Ida" oraz "Zimna wojna". Poprzednie odsłony tej wojennej trylogii zagwarantowały artystom wiele prestiżowych wyróżnień, a sam Łukasz Żal wywalczył za nie między innymi Złotą i Srebrną Żabę oraz dwie nominacje do Oscara.

„Jestem bardzo szczęśliwy, że w tym głośnym, krzykliwym świecie nasz cichy film tak się pięknie przebija” - powiedział Łukasz Żal odbierając nagrodę.

Drugie miejsce i Srebrną Żabę wywalczył Jasper J. Spanning, którego doceniono za warstwę wizualną w produkcji "Kobieta nieznana". Podium zamknął Mikhail Krichman, odbierając Brązową Żabę za zdjęcia zrealizowane do filmu "Minotaur".

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