Wyniki "The Voice of Poland" - pierwszy odcinek na żywo. Wiadomo, kto pożegnał się z programem

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-11-14 23:33

Ruszyły odcinki na żywo w 17. edycji "The Voice of Poland". O dalszych losach uczestników zdecydowali wspólnie widzowie oraz trenerzy. Każda z czterech ekip musi pożegnać jednego wokalistę, co wzbudziło ogromne emocje w studiu TVP. Kto wszedł do ćwierćfinału, a kto odpadł na tym etapie? Wiemy też, kto wygrał głosowanie online w ramach "Comeback Stage".

Zakończyły się właśnie pierwsze zmagania w odcinkach na żywo 17. edycji "The Voice of Poland". Wiemy już, których dwunastu uczestników zobaczymy w ćwierćfinale muzycznego widowiska. Równocześnie dla czwórki wokalistów udział w rywalizacji definitywnie dobiegł końca, a szczegółowe rezultaty głosowania przedstawiamy w dalszej części tekstu.

Pierwszy odcinek na żywo

Na tym etapie rywalizacji 16 wokalistów dostało tylko jedną szansę, aby swoim występem na scenie zachwycić zarówno telewidzów, jak i własnego trenera. Z każdej ekipy dwoje uczestników z największym poparciem publiczności awansowało bezpośrednio do przyszłotygodniowego ćwierćfinału na żywo. O losie dwóch pozostałych osób z danej grupy zdecydował już wyłącznie prowadzący ich juror.

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"The Voice of Poland" - kto dzisiaj odpadł? Wyniki 14.11.2026. Oto ćwierćfinaliści

W ekipie Michała Szpaka głosy rozłożyły się następująco:

  • Amelia Mitoraj zdobyła 34 procent głosów widzów,
  • Iga Posta uzyskała 28 procent poparcia publiczności,
  • Kuba Adamus przeszedł dalej dzięki decyzji Michała Szpaka,
  • Beniamin Nowakowski musiał pożegnać się z programem.

Tak prezentują się rozstrzygnięcia w zespole Kuby Badacha:

  • Kinga Wylęgły otrzymała 41 procent głosów telewidzów,
  • Sandra Rusin zebrała 28 procent głosów od publiczności,
  • Karolina Łopuch awansowała po wyborze Kuby Badacha,
  • Dominika Siwek zakończyła swój udział w "The Voice of Poland".

W ekipie "Comeback Stage":

  • Głosowanie online i awans do półfinału wygrała Ula Kozielska,
  • Z programu odpadły Pola Deptuła, Julia Szarek i Kamila Kiecoń.

Drużyna Tomsona i Barona wypadła następująco:

  • Zosia Kosińska zdobyła największe poparcie wieczoru: 49 procent głosów,
  • Anna Nguyen awansowała z poparciem 24 procent,
  • Kacper Bator przeszedł dalej decyzją chłopaków,
  • Asia AZZJA Mądry odpadła z programu.

W drużynie prowadzonej przez Edytę Bartosiewicz wyniki rozłożyły się tak:

  • Jarosław Weber zdobył 37 procent głosów,
  • Roksana Walczak otrzymała 24 procent poparcia,
  • Pamela Matyska zyskała awans dzięki Edycie,
  • Amelia Wróblewska nie przeszła dalej.

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Kulisy pierwszego odcinka na żywo „The Voice of Poland”

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