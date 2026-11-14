Wyniki "The Voice of Poland" - pierwszy odcinek na żywo. Wiadomo, kto pożegnał się z programem

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Zakończyły się właśnie pierwsze zmagania w odcinkach na żywo 17. edycji "The Voice of Poland". Wiemy już, których dwunastu uczestników zobaczymy w ćwierćfinale muzycznego widowiska. Równocześnie dla czwórki wokalistów udział w rywalizacji definitywnie dobiegł końca, a szczegółowe rezultaty głosowania przedstawiamy w dalszej części tekstu.
Pierwszy odcinek na żywo
Na tym etapie rywalizacji 16 wokalistów dostało tylko jedną szansę, aby swoim występem na scenie zachwycić zarówno telewidzów, jak i własnego trenera. Z każdej ekipy dwoje uczestników z największym poparciem publiczności awansowało bezpośrednio do przyszłotygodniowego ćwierćfinału na żywo. O losie dwóch pozostałych osób z danej grupy zdecydował już wyłącznie prowadzący ich juror.
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W ekipie Michała Szpaka głosy rozłożyły się następująco:
- Amelia Mitoraj zdobyła 34 procent głosów widzów,
- Iga Posta uzyskała 28 procent poparcia publiczności,
- Kuba Adamus przeszedł dalej dzięki decyzji Michała Szpaka,
- Beniamin Nowakowski musiał pożegnać się z programem.
Tak prezentują się rozstrzygnięcia w zespole Kuby Badacha:
- Kinga Wylęgły otrzymała 41 procent głosów telewidzów,
- Sandra Rusin zebrała 28 procent głosów od publiczności,
- Karolina Łopuch awansowała po wyborze Kuby Badacha,
- Dominika Siwek zakończyła swój udział w "The Voice of Poland".
W ekipie "Comeback Stage":
- Głosowanie online i awans do półfinału wygrała Ula Kozielska,
- Z programu odpadły Pola Deptuła, Julia Szarek i Kamila Kiecoń.
Drużyna Tomsona i Barona wypadła następująco:
- Zosia Kosińska zdobyła największe poparcie wieczoru: 49 procent głosów,
- Anna Nguyen awansowała z poparciem 24 procent,
- Kacper Bator przeszedł dalej decyzją chłopaków,
- Asia AZZJA Mądry odpadła z programu.
W drużynie prowadzonej przez Edytę Bartosiewicz wyniki rozłożyły się tak:
- Jarosław Weber zdobył 37 procent głosów,
- Roksana Walczak otrzymała 24 procent poparcia,
- Pamela Matyska zyskała awans dzięki Edycie,
- Amelia Wróblewska nie przeszła dalej.
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