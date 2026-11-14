Wyniki "The Voice of Poland" - pierwszy odcinek na żywo. Wiadomo, kto pożegnał się z programem

Zakończyły się właśnie pierwsze zmagania w odcinkach na żywo 17. edycji "The Voice of Poland". Wiemy już, których dwunastu uczestników zobaczymy w ćwierćfinale muzycznego widowiska. Równocześnie dla czwórki wokalistów udział w rywalizacji definitywnie dobiegł końca, a szczegółowe rezultaty głosowania przedstawiamy w dalszej części tekstu.

Pierwszy odcinek na żywo

Na tym etapie rywalizacji 16 wokalistów dostało tylko jedną szansę, aby swoim występem na scenie zachwycić zarówno telewidzów, jak i własnego trenera. Z każdej ekipy dwoje uczestników z największym poparciem publiczności awansowało bezpośrednio do przyszłotygodniowego ćwierćfinału na żywo. O losie dwóch pozostałych osób z danej grupy zdecydował już wyłącznie prowadzący ich juror.

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W ekipie Michała Szpaka głosy rozłożyły się następująco:

Amelia Mitoraj zdobyła 34 procent głosów widzów,

Iga Posta uzyskała 28 procent poparcia publiczności,

Kuba Adamus przeszedł dalej dzięki decyzji Michała Szpaka,

Beniamin Nowakowski musiał pożegnać się z programem.

Tak prezentują się rozstrzygnięcia w zespole Kuby Badacha:

Kinga Wylęgły otrzymała 41 procent głosów telewidzów,

Sandra Rusin zebrała 28 procent głosów od publiczności,

Karolina Łopuch awansowała po wyborze Kuby Badacha,

Dominika Siwek zakończyła swój udział w "The Voice of Poland".

W ekipie "Comeback Stage":

Głosowanie online i awans do półfinału wygrała Ula Kozielska,

Z programu odpadły Pola Deptuła, Julia Szarek i Kamila Kiecoń.

Drużyna Tomsona i Barona wypadła następująco:

Zosia Kosińska zdobyła największe poparcie wieczoru: 49 procent głosów,

Anna Nguyen awansowała z poparciem 24 procent,

Kacper Bator przeszedł dalej decyzją chłopaków,

Asia AZZJA Mądry odpadła z programu.

W drużynie prowadzonej przez Edytę Bartosiewicz wyniki rozłożyły się tak:

Jarosław Weber zdobył 37 procent głosów,

Roksana Walczak otrzymała 24 procent poparcia,

Pamela Matyska zyskała awans dzięki Edycie,

Amelia Wróblewska nie przeszła dalej.

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