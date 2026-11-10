Dodaj kilka kropli do wody i podlej storczyka. Obsypie się kwiatami, a łodygi będą grube i zdrowe

Storczyki często borykają się z problemami takimi jak żółknięcie liści czy brak kwitnienia, wynikającymi z niewłaściwej pielęgnacji.

Prostym domowym sposobem na poprawę kondycji storczyków jest podlewanie ich wodą z kilkoma kroplami soku z cytryny.

Sok z cytryny zakwasza wodę, wspomagając przyswajanie składników odżywczych przez roślinę, jednak należy go stosować ostrożnie, aby nie uszkodzić korzeni.

Trudno się dziwić, że storczyki tak często goszczą na naszych parapetach. Są eleganckie, dostępne w wielu kolorach, a ich kwiaty potrafią utrzymywać się naprawdę długo. Niestety, nie oznacza to, że roślina nie wymaga uwagi. Jednym z częstszych problemów jest żółknięcie i opadanie liści. Niepokój wzbudza również brak kwitnienia, szczególnie gdy wcześniej storczyk regularnie wypuszczał nowe pąki. Przyczyną może być nieodpowiednie podlewanie, zbyt mała ilość światła, niewłaściwe podłoże lub problemy z korzeniami. Warto więc przyjrzeć się warunkom, w jakich rośnie nasza roślina. Czasami niewielka zmiana wystarczy, aby poprawić jej kondycję.

Najpiękniejsze storczyki w łańcuckiej storczykarni

Domowy nawóz do storczyka. Wystarczy kilka kropli dodanych do wody

Wystarczy do odstanej wody wcisnąć kilka kropli soku z cytryny, dokładnie wymieszać i wykorzystać przygotowany roztwór do podlania storczyka. Woda z dodatkiem soku z cytryny może wspomagać pielęgnację storczyków przede wszystkim ze względu na swoje właściwości zakwaszające. Sok z cytryny obniża pH wody o wysokiej zasadowości. Zmiana odczynu podłoża i wody może oddziaływać na przyswajanie niektórych pierwiastków, które mogą pomóc w procesie wzrostu storczyka. Trzeba jednak pamiętać, że sok z cytryny zakwasza wodę, a jego nadmiar może zaszkodzić delikatnym korzeniom, dlatego najlepiej stosować domową odżywkę raz na 2 tygodnie.

O tym pamiętaj podczas pielęgnacji

Sama domowa odżywka nie rozwiąże wszystkich problemów. Storczyki najlepiej podlewać wtedy, gdy ich korzenie stają się srebrzyste, unikając pozostawiania wody na dnie osłonki. Ważne jest także jasne stanowisko, ale bez ostrego, bezpośredniego słońca. Nie zapominajmy również o regularnym kontrolowaniu korzeni. Jeśli są miękkie, ciemne lub zaczynają gnić, roślina może wymagać przesadzenia. Rozsądne podlewanie z dodatkiem kilku kropli soku z cytryny może dodatkowo wspomóc naszego storczyka i sprawić, że znów obsypie się kwiatami.

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