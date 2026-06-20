Dua Lipa wreszcie pokazała zdjęcia ze ślubu na Sycylii. Suknia Chanel jest zjawiskowa! [ZDJĘCIA]

Dua Lipa i Callum Turner wzięli ślub 31 maja w Old Marylebone Town Hall w Londynie. Była to skromna ceremonia w gronie najbliższych, na którą 30-letnia piosenkarka włożyła prosty, elegancki komplet, który ozdobiła kapeluszem z szerokim rondem i rękawiczkami. Następnie para nowożeńców ruszyła na Sycylię, gdzie odbyło się ich trzydniowe wesele z udziałem wielu gwiazd.

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Huczny ślub i kontrowersje. Dua Lipa i Callum Turner podpadli Sycylijczykom

Warto przypomnieć, że huczna impreza wywołała na Sycylii niemały skandal. Lokalsi byli oburzeni utrudnieniami, jakie zafundowali im Dua Lipa i Callum Turner - ustawiono stalowe obręcze wokół kilku placów miejskich w Palermo, w tym Piazza Sant'Anna i Piazza Croce dei Vespri, które zostały zamknięte dla publiki przez cały weekend ślubny, a w mieście zamknięto drogi, wprowadzono strefy zakazu lotów dronów, a mieszkańców zmuszono do podpisania umów o zachowaniu poufności. Lokalsi byli tak wściekli, że zaczęli rozwieszać plakaty z napisami "Palermo nie jest do wynajęcia", a gdy te zostały zerwane przez organizatorów wesela Lipy i Turnera, ich miejsce zajęło graffiti.

Dua Lipa pokazała suknię ślubną

Przejdźmy jednak do meritum, czyli sukni ślubnej Duy Lipy. Piosenkarka wrzuciła na Instagram garść zdjęć z głównego dnia wesela, na których widzimy ją w zjawiskowej białej sukni Chanel, projektu Matthieu Blazy. Kreacja z odkrytymi plecami przyozdobiona została kryształami i piórami oraz, oczywiście, welonem. Callum Turner zaprezentował się zaś w szytym na miarę garniturze od Louis Vuitton.

Wesele na Sycylii Dua Lipa i Callum Turner świętowali w towarzystwie zarówno rodziny i przyjaciół, jak i wielu zaprzyjaźnionych przedstawicieli światowego show-biznesu. Wśród gości znaleźli się m.in. Elton John oraz Charli XCX z mężem.

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