Doda bez makijażu w TVP. Piosenkarka skomentowała nagranie [ZDJĘCIA]

Wraz z nadejściem wakacji rozpoczyna się muzyczne wydarzenie pod szyldem Lato z Radiem i Telewizją Polską. Przez najbliższe tygodnie najpopularniejsi artyści rodzimego show-biznesu będą odwiedzać różne zakątki naszego kraju, aby zapewnić słuchaczom i telewidzom potężną dawkę rozrywki. Inauguracja całego przedsięwzięcia ma miejsce w Bielsku-Białej, gdzie swoją najnowszą piosenkę zaśpiewa na żywo Doda.

Doda bez makijażu przed kamerami Telewizji Polskiej

Z okazji startu wakacyjnej trasy koncertowej na antenie TVP wyemitowano specjalny materiał zakulisowy poświęcony całemu przedsięwzięciu. W telewizyjnym reportażu znalazły się między innymi fragmenty rozmowy z Dodą, która udzielała wywiadu w całkowicie naturalnym wydaniu. Gwiazda nie miała na twarzy ani odrobiny makijażu, co nie umknęło uwadze czujnych widzów. Sama zainteresowana błyskawicznie zabrała głos w tej sprawie na swoim profilu społecznościowym.

Tak, jestem bez makijażu w telewizji. Wzięli mnie z zaskoczenia na próbie - napisała na Instagramie.

Autor: Doda/ Instagram

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Doda, Maryla Rodowicz i Michał Szpak na scenie w Bielsku-Białej

Muzyczna karawana Lato z Radiem i Telewizją Polską wyrusza w Polskę dokładnie 20 czerwca. Transmisję z pierwszego widowiska zaplanowano na godzinę 20:00, a stęsknieni fani mogą ją śledzić na antenie TVP2 oraz za pośrednictwem platformy TVP VOD. Bielską publiczność rozgrzeją swoimi hitami Maryla Rodowicz, Michał Szpak i Doda. Obok nich na festiwalowej estradzie zaprezentują się Izabela Trojanowska oraz Filip Lato. Organizatorzy zaprosili do współpracy także takich wykonawców jak Kaeyra, Sonia Maselik, Dominik Czuż, Psio Crew, Formacja Nieżywych Schabuff, Tabu oraz zespół Big Day. W roli gospodarzy czwartkowego wieczoru wystąpią Gabi Drzewiecka, Magdalena Pecka, Filip Antonowicz i Roman Czejarek.

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Kiedy finał trasy Lato z Radiem i Telewizją Polską?

Cykl plenerowych koncertów Lato z Radiem i Telewizją Polską będzie dostarczał muzycznych wrażeń od 20 czerwca aż do 5 września. Organizatorzy zaplanowali na tegoroczne wakacje wizyty w dwunastu różnych miejscowościach na mapie całego kraju. Artyści odwiedzą między innymi Ełk, Zakopane, Tarnów czy Radom. Pełny harmonogram festiwalowych przystanków przedstawia się następująco:

20 czerwca – Bielsko-Biała

27 czerwca – Radom

4 lipca – Zakopane

11 lipca – Ełk

18 lipca – Chełm

25 lipca – Grudziądz

1 sierpnia – Poddębice

8 sierpnia – Lublin

15 sierpnia – Mrozy

22 sierpnia – Tarnów

29 sierpnia – Gołdap

5 września – Białe Błota

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