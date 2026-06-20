Anna Lewandowska w prześwitującej sukni na pokazie Dolce&Gabbana. Pozowali z gwiazdorem "365 dni" [ZDJĘCIA]

Anna Lewandowska w prześwitującej sukni wciąż wygląda elegancko

Anna Lewandowska nie należy do grona gwiazd, które mają w zwyczaju szokować swoim ubiorem. Zazwyczaj stawia na prostą elegancję, czasem decydując się na jakiś odważniejszy krok lub akcent. Takim przypadkiem okazał się właśnie sobotni event marki Dolce&Gabbana. Na pokazie męskiej kolekcji Anna Lewandowska pokazała się w prześwitującej, mocno wyciętej sukni w kwiaty, którą uzupełniła prostymi dodatkami. Choć widać jej niemal całą bieliznę, stylizacja pomyślana została tak, że "Lewa" nie wygląda wulgarnie i prowokująco, a elegancko i z pazurem.

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Anna i Robert Lewandowscy na pokazie Dolce&Gabbana. Suknia kosztowała ponad 20 tys. zł - ZDJĘCIA

Wizyta Lewandowskich w Mediolanie została oczywiście odpowiednio udokumentowana w mediach społecznościowych. Anna, której suknię znaleźć można na stronie Dolce&Gabbana za ok. 20 tys. zł, wrzuciła na Instagram kulisy przygotowań oraz garść fotek, jak pozuje przed fotoreporterami. Kilka zdjęć wrzucił też Robert Lewandowski, który postawił na dość casualowy strój - ciemnobordowe spodnia i jasną koszulę bez rękawów.

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Lewandowscy pozowali zarówno na ściance, jak i na imprezie, na której towarzyszył im m.in. Michele Morrone - włoski aktor i piosenkarz, w Polsce znany główne z roli Massimo w serii kontrowersyjnych filmów "365 dni" na podstawie książek Blanki Lipińskiej. Morrone dobrze wykorzystał swoje 5 minut sławy i stawia coraz większe kroki w Hollywood - zagrał choćby u boku Blake Lively i Anny Kendrick w "Kolejnej zwyczajnej przysłudze" oraz głośnej "Pomocy domowej", gdzie dzielił ekran z Amandą Seyfried i Syndey Sweeney.

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