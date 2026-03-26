Dorota Wellman szczerze o utracie wagi. "Bez zastrzyków"

Dorota Wellman pasję do dziennikarstwa odziedziczyła po mamie. W czasach PRL angażowała się w działalność opozycyjną i zaczynała karierę zawodową na planach filmowych. Przełom lat 80. i 90. przyniósł jej telewizyjny debiut. Dziś dziennikarkę cenią przede wszystkim widzowie śniadaniowego programu "Dzień Dobry TVN", który współprowadzi z Marcinem Prokopem od blisko dwóch dekad. Wellman nie boi się publicznego poruszania trudnych tematów, a do wielu z nich pochodzi z dystansem i humorem. Ostatnio w ten sposób zabrała głos w kwestii schudnięcia w imię zdrowia.

Dorota Wellman otwarcie o swoim stanie zdrowia. Schudła ze względu na serce

Lubiana dziennikarka, która niedawno ukończyła 65 lat, wiele razy nie tylko poruszała sprawy zdrowia w mediach, ale i sama otwarcie mówiła o własnych problemach tej natury. Opowiadała o wyjątkowo wymagającym okresie ciąży z synem Jakubem, z którym dziś wspólnie prowadzi poświęcony popkulturze podcast. Nie ukrywa również zmagań z migreną, której atak przydarzył się nawet na planie "Dzień Dobry TVN".

ZOBACZ TEŻ: Dorota Wellman szczerze o 32-letnim synu. Zdradziła prosty sekret ich więzi

Ostatnio Dorota Wellman zagościła w podcaście serwisu "Świat Gwiazd". W rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem bez ogródek przyznała, że ze względu na dobro układu krwionośnego postanowiła schudnąć. Odniosła się też do kontrowersyjnego stosowania zastrzyków z lekami, takimi jak Ozempic, których wiele osób używa do szybkiego gubienia nadmiaru kilogramów. Dziennikarka skwitowała, że swój cel zrealizowała bez takich metod.

"No jestem tłusta! [...] Zbędne kilogramy to jest wysiłek, to są kłopoty zdrowotne. [...] Dużo schudłam, bez zastrzyków, które są teraz takie popularne, i czuję się lepiej. To potrzeba związana z sercem, że trzeba je odciążyć" - powiedziała.

Prezenterka nie miała problemu ze swoim wyglądem. Nie czuła też presji w karierze

W tej samej rozmowie poruszająca ważne społecznie tematy dziennikarka wyznała, że kwestia jej wyglądu nigdy nie była dla niej osobiście problematyczna. To otoczenie miało problem z jego akceptacją. Dorota Wellman podkreśla jednak, że kwestia ta nie wpływała nigdy na jej traktowanie w życiu zawodowym.

"Nie miałam nigdy z tym problemu, to inni ludzie mieli akurat z tym problemem. To też nie było problemem w pracy. Nikt mi nie powiedział: 'Słuchaj, powinnaś schudnąć, bo jesteś taka grubska, okrąglutka'" - wyznała.

