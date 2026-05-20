10 tysięcy kroków to mit. Tyle wystarczy chodzić, aby utrzymać wagę

Powszechnie przyjęta zasada 10 000 kroków dziennie, uznawana za gwarancję zdrowia i szczupłej sylwetki, okazuje się nie mieć solidnych podstaw naukowych.

Nowe badania obalają ten popularny mit, wskazując, że znacznie mniej kroków wystarczy, aby efektywnie utrzymać wagę i poprawić ogólną kondycję.

Wiele osób cel "10 000 kroków dziennie" uznawało za konieczność dla każdego, kto chciał dbać o swoje zdrowie i utrzymać prawidłową masę ciała. Miliony ludzi na całym świecie codziennie dążyły do osiągnięcia tej magicznej liczby, traktując ją jako gwarancję dobrej kondycji. Okazuje się jednak, że ten powszechnie przyjęty cel ma niewiele wspólnego z naukowymi dowodami, a samo przekonanie, że właśnie tyle kroków należy robić każdego dnia, jeśli chcemy schudnąć, ma podłoże bardziej komercyjne niż naukowe. Ile kroków dziennie należy zatem robić, jeśli chcemy utrzymać wagę i zadbać o naszą kondycję? Naukowcy nie mają wątpliwości, że wcale nie jest to wspomniane 10 tysięcy kroków.

Technika chodzenia nordic walking

Tyle kroków dziennie należy robić, aby utrzymać wagę. To znacznie mniej niż do tej pory uważano

Jak wskazują naukowcy w czasopiśmie "International Journal of Environmental Research and Public Health", wcale nie trzeba codziennie osiągać magicznych 10 tysięcy kroków, aby zadbać o zdrowie i utrzymać prawidłową masę ciała. W wielu przypadkach około 8500 kroków dziennie może być wystarczającym poziomem aktywności wspierającym utrzymanie wagi oraz poprawę ogólnej kondycji organizmu. Oczywiście znaczenie mają również inne czynniki, takie jak sposób odżywiania, wiek, tempo przemiany materii czy rodzaj wykonywanej aktywności.

Najważniejsza okazuje się regularność ruchu, a nie ścisłe trzymanie się jednej liczby. Codzienne spacery, wybieranie schodów zamiast windy czy krótkie aktywności w ciągu dnia mogą przynieść realne korzyści zdrowotne. Dla wielu osób świadomość, że nie trzeba za wszelką cenę dobijać do 10 tysięcy kroków, może być dodatkową motywacją do ruchu bez poczucia presji i niepotrzebnego stresu.

Zamiast skupiać się wyłącznie na liczniku kroków, warto pamiętać, że nawet mniejsza, ale systematyczna aktywność fizyczna może pozytywnie wpłynąć na samopoczucie, zdrowie i utrzymanie prawidłowej masy ciała. Liczy się przede wszystkim ruch - a nie tylko konkretna liczba na ekranie smartfona czy zegarka.

