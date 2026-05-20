Matura 2026 j. polski rozszerzony. Co to jest błąd kardynalny? Wypracowanie, omówienie tematów, arkusz cke

Jacek Chlewicki
2026-05-20 14:12

Matura 2026 z języka polskiego rozszerzonego 20 maja. Arkusze CKE oraz omówienie tematów wypracowań znajdziesz w tym artykule. Maturzyści na poziomie rozszerzonym musieli zmierzyć się z tematami dotyczącymi groteskowego przedstawiania świata w literaturze oraz demitologizacji, czyli przełamywania utrwalonych schematów i wyobrażeń.

Matura 2026. Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Pierwszy temat dotyczył groteski jako sposobu kreowania świata przedstawionego. Maturzyści musieli odwołać się do „Mistrza i Małgorzaty” i pokazać, jak absurd, deformacja rzeczywistości i satyra pomagają autorom komentować świat oraz ludzkie zachowania.

Drugi temat koncentrował się na demitologizacji, czyli podważaniu utrwalonych wyobrażeń i mitów. Zdający mogli analizować utwory pokazujące krytyczne spojrzenie na bohaterów, historię lub społeczeństwo oraz reinterpretację znanych motywów kulturowych.

CKE zwraca uwagę na tzw. błędy kardynalne. To poważne pomyłki świadczące o nieznajomości lektury obowiązkowej, np. błędne przedstawienie głównych bohaterów lub najważniejszych wydarzeń. Taki błąd może oznaczać wyzerowanie pracy.

Egzaminatorzy oceniają także:

  • funkcjonalne wykorzystanie lektur,
  • jakość argumentacji,
  • kompozycję tekstu,
  • poprawność językową,
  • ortografię i interpunkcję.

CKE podkreśla, że największe znaczenie podczas oceniania mają kompetencje literackie i kulturowe, jakość argumentacji oraz sposób wykorzystania lektur. Arkusze egzaminacyjne z polskiego rozszerzonego zostały opublikowane jeszcze tego samego dnia o godzinie 14. W tym artykule znajdziecie już arkusze cke oraz omówienie tematów.

