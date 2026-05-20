Awantura w kwalifikacjach Roland Garros. Padły ostre słowa pod siatką

Pedro Martinez faworytem spotkania z Japończykiem

Zajmujący 141. pozycję w zestawieniu ATP Hiszpan, który w eliminacjach zyskał 24. numer rozstawienia, był naturalnym faworytem tego pojedynku. Martinez to zawodnik z bogatym dorobkiem, który w przeszłości znajdował się w najlepszej czterdziestce światowych list. To właśnie doświadczenie miało być jego główną przewagą w walce o awans.

Przeciwnikiem Hiszpana był jednak 19-letni Sakamoto, który w tenisowym świecie zdobywa coraz większą rozpoznawalność. Młody Japończyk zyskał rozgłos po dotarciu do finału zeszłorocznego turnieju deblowego juniorów w stolicy Francji.

Spięcie po meczu Martinez - Sakamoto. Sędzia musiał interweniować

Starcie zakończyło się triumfem Martineza w dwóch setach, 6:2, 7:5. Hiszpański tenisista bezbłędnie punktował potknięcia rywala, wykorzystując siedem z dwunastu szans na przełamanie. Niestety, sportowy rezultat zszedł na dalszy plan przez wydarzenia, które miały miejsce tuż po ostatniej piłce.

Podczas rutynowego podziękowania za grę atmosfera przy siatce stała się wyjątkowo napięta. Starszy zawodnik kilkukrotnie podchodził do 19-latka, podczas gdy Sakamoto usiłował mu coś wyjaśnić. Z minuty na minutę sytuacja wymykała się spod kontroli.

There were heated scenes at Roland-Garros as the umpire had to separate Pedro Martinez and Reik Sakamoto after their qualifying match 💢 pic.twitter.com/J349r1nNwk— TNT Sports (@tntsports) May 19, 2026

– Chcesz wyjść na zewnątrz? – miał powiedzieć wyraźnie zdenerwowany Hiszpan.

Napięcie sięgnęło zenitu do tego stopnia, że niezbędna okazała się reakcja arbitra. Sędzia John Bloom musiał opuścić swoje stanowisko i własnym ciałem oddzielić zwaśnionych graczy, zapobiegając dalszej eskalacji.

Kolejny rywal Martineza w kwalifikacjach

W kolejnym etapie kwalifikacji Pedro Martinez stanie naprzeciw Arthura Fery'ego. Brytyjski tenisista zapewnił sobie udział w następnej rundzie, pokonując Eliasa Ymera.

Zmagania z paryskich kortów, włączając w to fazę eliminacyjną, można śledzić za pośrednictwem kanału Eurosport oraz na platformie HBO MAX.