Dorota Wellman kończy 65 lat. Tak wyglądały jej początki w telewizji

Początki kariery Doroty Wellman nie były związane z występami przed kamerą. Zanim stała się rozpoznawalną prezenterką i konferansjerką, pracowała jako dziennikarka radiowa, asystentka reżysera i producentka programów telewizyjnych. Dziennikarka, która odziedziczyła pasję po mamie, zdobywała cenne doświadczenia, poznając najpierw telewizję "od kuchni".

Dorota Wellman jest córką dziennikarki. W PRL-u pracowała na planach filmowych

Prezenterka urodziła się 2 marca 1961 roku. Jej matką była dziennikarka Polskiego Radia, Wanda Owczuk, która mimo ówczesnych realiów nie bała się wyrażać swoich przekonań i przekazała podobne wartości swojej córce. Mimo że młoda Dorota Wellman, absolwentka polonistyki na UW, angażowała się w działalność opozycyjną i pojawiała się w Radiu "Solidarność", to jej początki zawodowe były zgoła inne.

W latach 80. Dorota Wellman zajmowała się reżyserią filmów, pełniąc często funkcję drugiego reżysera. Jednym z nich był nagrany w 1983 roku "Stan wewnętrzny" Krzysztofa Tchórzewskiego, w którym zagrali Gajos, Englert, Janda, Jankowska-Cieślak, Błaszczyk czy Opania. Na telewizyjny debiut Wellman musiała zaczekać do schyłku PRL.

Prezenterka kończy 65 lat. Początki w telewizji nie były łatwe

We wchodzącej w okres transformacji Polsce szybko pojawiły się prywatne stacje telewizyjne. Kontrowersji na tym tle nie brakowało, ponieważ tworzenie nowego prawa dotyczącego licencji dla nadawców trwało latami. Jedną z nowych stacji była Nowa Telewizja Warszawa, która nadawała na częstotliwościach wojskowych i po kilku latach została zamknięta po odmowie przyznania koncesji. To właśnie na jej antenie Dorota Wellman stworzyła swój pierwszy program "Fotel". Jak wspominała w wielu wywiadach, warunki realizacji rozmów z gośćmi na tytułowym fotelu pozostawiały wiele do życzenia.

W 1994 roku prezenterka zadebiutowała w Telewizji Polskiej, prowadząc m.in. program "Goniec". Z czasem przeszła do innych stacji, w tym Polsatu, by jednak powrócić na antenę TVP. Na drugim kanale prowadziła między innymi "Pytanie na Śniadanie" w duecie z Marcinem Prokopem. Tam właśnie narodził się ten kultowy duet, który w 2007 roku przeszedł do prowadzenia "Dzień Dobry TVN" i robi to z uwielbieniem widzów do dziś.

Dorota Wellman to ikona "Dzień Dobry TVN". Nie boi się trudnych tematów

Ceniona za poczucie humoru, charyzmę czy zaangażowanie w akcje charytatywne dziennikarka jest również lubiana ze względu na poruszanie ważnych tematów. Wielokrotnie wypowiadała się w istotnych kwestiach społecznych oraz zapraszała do swoich programów gości z ważnym przekazem. Wraz z Marcinem Prokopem została zresztą wyróżniona przez Fundację Równości za "oswajanie Polaków z innością". Dorota Wellman otwarcie mówi też o osobistych doświadczeniach, związanych z ciążą, atakami migreny czy opieką nad chorującą na nowotwór mamą.

Z okazji urodzin składamy dziennikarce najlepsze życzenia.