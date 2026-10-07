Dominik Smaruj zatańczył z żoną w "Tańcu z Gwiazdami". Poznajecie? Znacie ją z seriali!

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Występ Dominika Smaruja z żoną w programie "Taniec z Gwiazdami"
Urodzony w 1992 roku aktor zdobył popularność przede wszystkim dzięki roli w serialu "Pierwsza miłość". Teraz świetnie radzi sobie na parkiecie znanego programu rozrywkowego. W specjalnym odcinku "Tańca z Gwiazdami" z udziałem bliskich artysta trenował rumbę, a towarzyszyła mu nie tylko profesjonalna instruktorka Magdalena Tarnowska, ale również jego małżonka. Urszula Kobiela zaprezentowała umiejętności taneczne, a jej olśniewający wygląd i gracja wywarły niesamowite wrażenie na jurorach.
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Zrobiło się gorąco! Dominik, Magda i żona Dominika, Ula, w porywającej rumbie. Jury nagrodziło ich ciężką pracę na treningach 35 punktami - czytamy na facebookowym profilu show Polsatu.
Podczas telewizyjnego show partnerka aktora zaprezentowała się w odsłonie mocno kontrastującej z jej codziennym stylem. W mediach społecznościowych chętnie stawia na naturalność i uroczy wizerunek. Na tanecznym parkiecie pokazała jednak niezwykle zmysłowe oblicze. Uwagę przyciągała jej ciemnozielona kreacja eksponująca zgrabne nogi, w której stworzyła z mężem wyjątkowo zgrany oraz efektowny duet.
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Kim jest Urszula Kobiela? Żona Dominika Smaruja to znana aktorka
29-letnia Urszula i 34-letni Dominik sformalizowali swój związek latem 2025 roku po siedmiu wspólnie spędzonych latach. 5 października małżonkowie świętowali ósmą rocznicę pierwszego spotkania. Para nie ma obecnie dzieci, jednak z zaangażowaniem opiekuje się psem. Oprócz podobnego poczucia humoru zakochanych łączy ta sama profesja i pasja do sztuki. Poznali się w 2018 roku we wrocławskiej szkole aktorskiej, a następnie pracowali razem na planie "Pierwszej miłości". Widzowie kojarzą Urszulę Kobielę także z ról w produkcjach "Na sygnale", "Rodzina na Maxa" i "Uroczysko".
Zobacz więcej zdjęć. Dominik Smaruj ma przepiękną żonę! Widzieliście ją w "Tańcu z Gwiazdami"? Na co dzień Ula Kobiela jest zupełnie inna